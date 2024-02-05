İzmir'de Şaşkınlık Uyandıran Seçim Anketi: CHP Eridi, Fark Kapanmak Üzere!

ORC Araştırma'nın İzmir yerel seçimlerine ilişkin anketi gündeme bomba gibi düştü. Ankete göre CHP'nin tartışmaların odağındaki İzmir adayı Cemil Tugay'a destek muazzam oranda düştü. CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de puan farkı 3,5'e kadar inmiş durumda.