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İzmir'de Şaşkınlık Uyandıran Seçim Anketi: CHP Eridi, Fark Kapanmak Üzere!

İzmir'de Şaşkınlık Uyandıran Seçim Anketi: CHP Eridi, Fark Kapanmak Üzere!

Seçim Anketi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.02.2024 - 14:03

ORC Araştırma'nın İzmir yerel seçimlerine ilişkin anketi gündeme bomba gibi düştü. Ankete göre CHP'nin tartışmaların odağındaki İzmir  adayı Cemil Tugay'a destek muazzam oranda düştü. CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de puan farkı 3,5'e kadar inmiş durumda. 

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ORC Araştırma Şirketi, 1 - 3 Şubat tarihlerinde 2 bin 650 ile kişiyle CATU yöntemiyle görüşerek İzmir'de bir anket yaptı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ORC Araştırma Şirketi, 1 - 3 Şubat tarihlerinde 2 bin 650 ile kişiyle CATU yöntemiyle görüşerek İzmir'de bir anket yaptı.

Anket CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de tüm dengelerin alt üst olduğunu gösteriyor. "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorulan ankette puan farkı sadece 3,5 olarak ölçüldü.

Anket CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de tüm dengelerin alt üst olduğunu gösteriyor. "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorulan ankette puan farkı sadece 3,5 olarak ölçüldü.

Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ın oy oranı yüzde 38,2.

Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ın oy oranı yüzde 38,2.

Farkı anlamak açısından bakıldığında; 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Tunç Soyer, İzmir'de yüzde 58,10'la belediye başkanı seçilmişti. 

Tugay, adaylığının açıklanması sonrası özellikle iş dünyasındaki bağlantıları nedeniyle tartışılmaya başlanmıştı.

Ankete göre AK Parti ve MHP'nin adayı Hamza Dağ'ın oy oranı ise yüzde 34,7.

Ankete göre AK Parti ve MHP'nin adayı Hamza Dağ'ın oy oranı ise yüzde 34,7.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin oy oranı ise yüzde 38,69 olmuştu. 

Ankete göre iki aday arasındaki oy farkı ise 3,5 puan.

ORC Araştırma'nın İzmir'e ilişkin seçim anketi 👇

ORC Araştırma'nın İzmir'e ilişkin seçim anketi 👇
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