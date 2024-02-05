İzmir'de Şaşkınlık Uyandıran Seçim Anketi: CHP Eridi, Fark Kapanmak Üzere!
İzmir'de Şaşkınlık Uyandıran Seçim Anketi: CHP Eridi, Fark Kapanmak Üzere!
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ORC Araştırma Şirketi, 1 - 3 Şubat tarihlerinde 2 bin 650 ile kişiyle CATU yöntemiyle görüşerek İzmir'de bir anket yaptı.
Anket CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de tüm dengelerin alt üst olduğunu gösteriyor. "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorulan ankette puan farkı sadece 3,5 olarak ölçüldü.
Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ın oy oranı yüzde 38,2.
Ankete göre AK Parti ve MHP'nin adayı Hamza Dağ'ın oy oranı ise yüzde 34,7.
ORC Araştırma'nın İzmir'e ilişkin seçim anketi 👇
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