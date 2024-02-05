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İktidara Yakın Optimar Araştırma'dan İstanbul Anketi: İmamoğlu ve Kurum'un Oy Farkı Ne Kadar?

İktidara Yakın Optimar Araştırma'dan İstanbul Anketi: İmamoğlu ve Kurum'un Oy Farkı Ne Kadar?

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Seçim Anketi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.02.2024 - 10:08

AK Parti'yeyakın Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma Şirketi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı son anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 39.1, Murat Kurum ise yüzde 37.7'de.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Optimar’ın İstanbul seçimlerine ilişkin son anketini paylaştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Optimar’ın İstanbul seçimlerine ilişkin son anketini paylaştı.

Selvi’nin aktardığına göre, İstanbul’un sorunlarını hangi adayın çözeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 36.3’ü Murat Kurum derken, yüzde 35.2 Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

Optimar seçim anketine göre, Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 37.7.

Optimar seçim anketine göre, Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 37.7.

Ankette İstanbul’da hangi partiye oy verirsiniz sorusuna da AK Parti’ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 48.7’yken CHP’ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 44.8 çıkıyor.

Optimar seçim anketine göre, İstanbul'da hangi aday ne kadar oy alıyor?

Optimar seçim anketine göre, İstanbul'da hangi aday ne kadar oy alıyor?

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: 39.1

AK Parti-MHP Adayı Murat Kurum: 37.7

İYİ Parti Adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 5

Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 4

Saadet Partisi Adayı Birol Aydın: Yüzde 3

Bağımsız Aday Taylan Yıldız: Yüzde 2.

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