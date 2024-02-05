İktidara Yakın Optimar Araştırma'dan İstanbul Anketi: İmamoğlu ve Kurum'un Oy Farkı Ne Kadar?
İktidara Yakın Optimar Araştırma'dan İstanbul Anketi: İmamoğlu ve Kurum'un Oy Farkı Ne Kadar?
AK Parti'yeyakın Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma Şirketi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı son anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 39.1, Murat Kurum ise yüzde 37.7'de.
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Optimar’ın İstanbul seçimlerine ilişkin son anketini paylaştı.
Optimar seçim anketine göre, Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 37.7.
Optimar seçim anketine göre, İstanbul'da hangi aday ne kadar oy alıyor?
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