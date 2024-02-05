İktidara Yakın Optimar Araştırma'dan İstanbul Anketi: İmamoğlu ve Kurum'un Oy Farkı Ne Kadar?

AK Parti'yeyakın Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma Şirketi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı son anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 39.1, Murat Kurum ise yüzde 37.7'de.