Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: 57 İlden Fazla Nüfusu Var!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus sayımı verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olurken, 57 ili de nüfus olarak geride bıraktı.