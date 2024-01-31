Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: 57 İlden Fazla Nüfusu Var!
Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: 57 İlden Fazla Nüfusu Var!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus sayımı verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olurken, 57 ili de nüfus olarak geride bıraktı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe.
Ankara'nın Çankaya ilçesi 949 bin 265 kişilik nüfusuyla 2. sırada bulunurken, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer aldı.
Listede 936 bin 351 kişilik nüfusuyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 4. sırada.
Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi ve nüfuslarına ilişkin genel görünüm 👇
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