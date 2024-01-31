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Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: 57 İlden Fazla Nüfusu Var!

Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Belli Oldu: 57 İlden Fazla Nüfusu Var!

Esenyurt En kalabalık ilçe
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 13:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus sayımı verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olurken, 57 ili de nüfus olarak geride bıraktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe.

Ankara'nın Çankaya ilçesi 949 bin 265 kişilik nüfusuyla 2. sırada bulunurken, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi 949 bin 265 kişilik nüfusuyla 2. sırada bulunurken, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer aldı.

Listede 936 bin 351 kişilik nüfusuyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 4. sırada.

Listede 936 bin 351 kişilik nüfusuyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 4. sırada.

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi ve nüfuslarına ilişkin genel görünüm 👇

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi ve nüfuslarına ilişkin genel görünüm 👇

İstanbul-Esenyurt: 977 bin 489

Ankara-Çankaya: 949.265

Ankara-Keçiören: 942 bin 884 

Gaziantep-Şahinbey: 936 bin 351

Bursa-Osmangazi: 884 bin 451

Gaziantep-Şehitkamil: 839 bin 553

İstanbul-Küçükçekmece: 805 bin 930

Adana-Seyhan: 792 bin 536

İstanbul-Bağcılar: 744 bin 351 

İstanbul-Pendik: 741 bin 895.

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