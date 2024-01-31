Trafik Cezalarında İndirimli Ödeme Süresi 15 Günden 1 Aya Çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. Buna göre, trafik cezaları, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirimli ödenebilecek.