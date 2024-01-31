Trafik Cezalarında İndirimli Ödeme Süresi 15 Günden 1 Aya Çıktı
Trafik Cezalarında İndirimli Ödeme Süresi 15 Günden 1 Aya Çıktı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. Buna göre, trafik cezaları, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirimli ödenebilecek.
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Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı.
Daha önce, trafik cezaları, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirimli ödenebiliyordu. Yeni düzenlemeyle, bu süre 1 aya çıkarıldı.
2024 yılında uygulanacak ceza tutarları sene başında gelen zammın ardından şöyle olmuştu:
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