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Trafik Cezalarında İndirimli Ödeme Süresi 15 Günden 1 Aya Çıktı

Trafik Cezalarında İndirimli Ödeme Süresi 15 Günden 1 Aya Çıktı

Trafik Cezaları İndirimli Ödeme
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 09:32

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. Buna göre, trafik cezaları, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirimli ödenebilecek.

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Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı.

Daha önce, trafik cezaları, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirimli ödenebiliyordu. Yeni düzenlemeyle, bu süre 1 aya çıkarıldı.

Daha önce, trafik cezaları, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirimli ödenebiliyordu. Yeni düzenlemeyle, bu süre 1 aya çıkarıldı.

Kaynak

2024 yılında uygulanacak ceza tutarları sene başında gelen zammın ardından şöyle olmuştu:

2024 yılında uygulanacak ceza tutarları sene başında gelen zammın ardından şöyle olmuştu:

- Alkollü araç kullanma, ilk yalanma: 6.440 TL

- Alkollü araç kullanma, ikinci yakalanma: 8.075 TL

- Alkollü araç kullanma, üçüncü yakalanma: 12.978 TL

- Uyuşturucu ya da alkol testini kabul etmemek: 18.453 TL

- Plakasız araç kullanmak: 8.167 TL

- Usulsüz çakar ya da siren kullanmak: 6.440 TL

- Drift atmak: 32.234 TL

- Engelliler için ayrılan yere park etmek: 1.383 TL

- Ehliyetsiz araç kullanmak: 12.978 TL

- Emniyet kemeri takmamak: 691 TL

- Emniyet şeridini ihlal etmek: 6.440 TL

- Hız sınırını %10-30 oranlarına aşmak: 1.507 TL

-Hız sınırını %30-50 oranlarına aşmak: 3.136 TL

-Hız sınırını %50 oranından daha az oranda aşmak: 6.440 TL

- Kırmızı ışıkta geçmek : 1507 TL

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