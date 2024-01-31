Stanley Termoslarda 'Kurşun' İddiası: Şirket TikTok'ta Yayılan Videolar Sonrası Açıklama Yaptı
Stanley Termoslarda 'Kurşun' İddiası: Şirket TikTok'ta Yayılan Videolar Sonrası Açıklama Yaptı
Türkiye'de de oldukça popüler olan dünyaca ünlü termos üreticisi Stanley'nin bardakları içerdiği kurşun nedeniyle insan sağlığına zararlı olduğu iddiasıyla gündemde. Stanley firması, sosyal medyada gündem olan videolar sonrası bir açıklama yaptı.
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TikTok kullanıcılarının Stanley termos bardaklarına evde kurşun testi yaptığı videolar bir anda yurt dışında gündem oldu.
Düzinelerce tüketici videosunda, bardaklarının kurşun testinin pozitif çıktığına ilişkin anlar paylaşıldı.
Tartışmalar sonrası Stanley web sitesinde, vakumlu yalıtım teknolojisinin kurşun içeren bir bileşen gerektirdiğini ancak bu bileşenin ürünlerin taban kısmında, tüketiciler tarafından erişilmesi mümkün olmayan bir bölümde bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada ayrıca "Tüketiciyle temas eden herhangi bir Stanley ürününün yüzeyinde veya içeriğinde hiçbir kurşun bulunmadığından emin olabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
New York Üniversitesi'nde kurşuna maruz kalmanın etkilerini inceleyen halk sağlığı profesörü Dr. Jack Caravanos da BBC International'a yaptığı açıklamada bardaklardan üçünü kendisinin test ettiğini ve kurşuna rastlamadığını söyledi.
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