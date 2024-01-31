İl Belli Oldu! Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanlığı İçin Aday Yapılacak İddiası!
İl Belli Oldu! Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanlığı İçin Aday Yapılacak İddiası!
CHP’nin Ordu Büyükşehir Belediye adayının Mustafa Sarıgül olduğu iddia ediliyor. Sarıgül, geçen yıl yapılan seçimlerde uzun bir aranın ardından Erzincan milletvekili olarak Meclis'e dönmüştü.
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14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, 32 yıl sonra Mecls'e dönmüştü.
Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş daha önce, CHP Ordu İl Örgütü’nün Mustafa Sarıgül’ün Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için CHP Genel Merkezine talepte bulunduğunu iddia etmişti.
Seçimlere iki aydan az bir süre kala halen aday açıklanmayan Ordu için CHP Genel Merkezi'nin bu talebi kabul ettiği bildiriliyor. Ordu'nun yerel bir internet sitesinde yer alan haberde kararın bir gün içinde açıklanacağı öne sürüldü.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2018 yılında istifa eden eski AK Partili Enver Yılmaz da bu yılki seçimlere İYİ Parti adayı olarak katılacak.
AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise mevcut başkan Mehmet Hilmi Güler.
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