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İl Belli Oldu! Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanlığı İçin Aday Yapılacak İddiası!

İl Belli Oldu! Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanlığı İçin Aday Yapılacak İddiası!

Mustafa Sarıgül
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 11:45

CHP’nin Ordu Büyükşehir Belediye adayının Mustafa Sarıgül olduğu iddia ediliyor. Sarıgül, geçen yıl yapılan seçimlerde uzun bir aranın ardından Erzincan milletvekili olarak Meclis'e dönmüştü.

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14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, 32 yıl sonra Mecls'e dönmüştü.

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, 32 yıl sonra Mecls'e dönmüştü.

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş daha önce, CHP Ordu İl Örgütü’nün Mustafa Sarıgül’ün Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için CHP Genel Merkezine talepte bulunduğunu iddia etmişti.

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş daha önce, CHP Ordu İl Örgütü’nün Mustafa Sarıgül’ün Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için CHP Genel Merkezine talepte bulunduğunu iddia etmişti.

Seçimlere iki aydan az bir süre kala halen aday açıklanmayan Ordu için CHP Genel Merkezi'nin bu talebi kabul ettiği bildiriliyor. Ordu'nun yerel bir internet sitesinde yer alan haberde kararın bir gün içinde açıklanacağı öne sürüldü.

Seçimlere iki aydan az bir süre kala halen aday açıklanmayan Ordu için CHP Genel Merkezi'nin bu talebi kabul ettiği bildiriliyor. Ordu'nun yerel bir internet sitesinde yer alan haberde kararın bir gün içinde açıklanacağı öne sürüldü.

Kaynak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2018 yılında istifa eden eski AK Partili Enver Yılmaz da bu yılki seçimlere İYİ Parti adayı olarak katılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2018 yılında istifa eden eski AK Partili Enver Yılmaz da bu yılki seçimlere İYİ Parti adayı olarak katılacak.

Mustafa Sarıgül isminin kesinleşmesiyle birlikte ise Ordu'da rekabetin iyice artması bekleniyor.

AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise mevcut başkan Mehmet Hilmi Güler.

AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise mevcut başkan Mehmet Hilmi Güler.

Peki siz Mustafa Sarıgül'ün Ordu'da belediye başkanı adayı olma iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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