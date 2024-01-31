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Erdoğan'dan AYM'ye Yeni Atama: Dengeler Nasıl Değişti?

Erdoğan'dan AYM'ye Yeni Atama: Dengeler Nasıl Değişti?

AYM
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 11:01

Aldığı kararlar nedeniyle bu aralar hükümetin hedefinde olan Anayasa Mahkemesi'ne bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni bir atama yapıldı. Peki yeni atama sonrası AYM'de denklem ne durumda?

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Danıştay kökenli olan üye Muammer Topal'ın 12 yıllık görev süresi 29 Ocak 2024'te doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topal'ın yerine Ayasofya’nın ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun bulan kararlarda imzası bulunan Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'i atadı.

Danıştay kökenli olan üye Muammer Topal'ın 12 yıllık görev süresi 29 Ocak 2024'te doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topal'ın yerine Ayasofya’nın ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun bulan kararlarda imzası bulunan Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'i atadı.

Ancak atamanın tartışmaların merkezindeki AYM'deki denkleme çok bir etkisi şu anlık yok. Görev süresi sona eren Muammer Topal'ın halihazırda AYM içinde iktidara yakın görünen üyeler arasında olduğu iddia ediliyordu.

Ancak atamanın tartışmaların merkezindeki AYM'deki denkleme çok bir etkisi şu anlık yok. Görev süresi sona eren Muammer Topal'ın halihazırda AYM içinde iktidara yakın görünen üyeler arasında olduğu iddia ediliyordu.

Öncelikle şunu yazalım. AYM'nin toplam 15 üyesi var. Şu an için bunların 7'sini Cumhurbaşkanı Erdoğan atadı. 5 üye eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminden. Kalan 3 üye ise Meclis tarafından seçiliyor.

Öncelikle şunu yazalım. AYM'nin toplam 15 üyesi var. Şu an için bunların 7'sini Cumhurbaşkanı Erdoğan atadı. 5 üye eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminden. Kalan 3 üye ise Meclis tarafından seçiliyor.

Zaman zaman Meclis tarafından atanan üç üyenin muhalif gruba destek vermesi ile AYM'den sürpriz ihlal veya yasa iptali kararları çıkabiliyordu. Ancak bu yıl, Gül döneminde atanan AYM Başkanı Zühtü Arslan ve AYM üyesi Emin Kuz'un görev süresi dolacak.

Zaman zaman Meclis tarafından atanan üç üyenin muhalif gruba destek vermesi ile AYM'den sürpriz ihlal veya yasa iptali kararları çıkabiliyordu. Ancak bu yıl, Gül döneminde atanan AYM Başkanı Zühtü Arslan ve AYM üyesi Emin Kuz'un görev süresi dolacak.

Zühtü Arslan'ın görev süresi 17 Nisan'da, Emin Kuz'unki ise 12 Mayıs'ta bitiyor. Yerlerine gelecek isimleri de Erdoğan atayacak. 

Böylece 15 üyeli AYM'nin 10 üyesini Erdoğan'ın atamış olacak.

Yeni atamalarla birlikte AYM'de ihlal yönünde kararların çıkmasının zorlaşacağı belirtiliyor. Ayrıca Can Atalay kararıyla Cumhur İttifakı'nda AYM'ye olan tepkinin, bu üye değişiminden sonra verilecek kararlarla birlikte azabileceği öne sürülüyor.

Yeni atamalarla birlikte AYM'de ihlal yönünde kararların çıkmasının zorlaşacağı belirtiliyor. Ayrıca Can Atalay kararıyla Cumhur İttifakı'nda AYM'ye olan tepkinin, bu üye değişiminden sonra verilecek kararlarla birlikte azabileceği öne sürülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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mamamia

Yargı organlarının siyasi görüşü ve tutumundan bağımsız olması, görevlerinde baskı ve etki altında kalmaması gerekiyor.. Güç sahiplerinden bağımsız olması ge... Devamını Gör

mamamia

Tonyden zeka fışkırıyor mübarek!

kayra han

Bence bu kahraman

Bozkurt

Karanlık dünyada geçen Pinokyo hikâyesi gibi. Geppetto var, talimatla hareket eden kuklalar var.