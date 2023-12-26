MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AYM Başkanına Sert Çıkış: 'Senin İpin Kimin Elinde?
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AYM Başkanına Sert Çıkış: 'Senin İpin Kimin Elinde?
MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef gösterdi. Bahçeli, ''Bay Zühtü'' diye seslendiği AYM Başkanı Zühtü Arslan'a ''Senin ipin kimin elinde?'' diye sordu.
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz” demişti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Bahçeli önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Daha sonrasında ise Bahçeli, DEM Partili milletvekillerinin maaşının kesilmesi gerektiğini savundu. Bahçeli konuşmasının sonunda Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı da es geçmedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Arslan “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz” demişti.
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