Resmi Gazete Duyurdu: 510 Hakim ve Savcının Yeri Değiştirildi
Resmi Gazete Duyurdu: 510 Hakim ve Savcının Yeri Değiştirildi
510 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği duyuruldu.
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.
Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
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