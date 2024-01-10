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Yağmur Gibi Yağan Erişim Engellerine İlişkin AYM'den Yeni Karar!

Yağmur Gibi Yağan Erişim Engellerine İlişkin AYM'den Yeni Karar!

AYM Erişim Engeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 15:08

Türkiye'de son dönemde haber sitelerine yağmur gibi yağan erişim engelleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nden yeni karar geldi. AYMerişim engeli ve/veya içerikten çıkarma kararı verilmesine olanak sağlayan 5651 sayılı kanunun bazı maddelerini iptal etti. 

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Türkiye'de internet sitelerine yönelik iki temel engelleyici mekanizma var. Bunlardan ilki "erişimin engellenmesi", ikincisi ise "içeriğin çıkarılması."

Türkiye'de internet sitelerine yönelik iki temel engelleyici mekanizma var. Bunlardan ilki "erişimin engellenmesi", ikincisi ise "içeriğin çıkarılması."

Geçen yıl Türkiye'den toplam 712 bin 558 web sitesi ve alan adına 814 farklı kurum ve hâkimlikler tarafından verilen toplam 616 bin 239 farklı kararla erişim engeli getirildi.

Üstelik erişim engeli kararı verilen siteler arasında DW Türkçe, Amerika'nın Sesi, OdaTV ve Ekşi Sözlük gibi oldukça popüler siteler de var. İşte tüm bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) oldukça dikkat çeken bir karar geldi.

Üstelik erişim engeli kararı verilen siteler arasında DW Türkçe, Amerika'nın Sesi, OdaTV ve Ekşi Sözlük gibi oldukça popüler siteler de var. İşte tüm bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) oldukça dikkat çeken bir karar geldi.

Free Web Turkey'den Ali Safa Korkut'un haberine göre, AYM "kişilik haklarını ihlal ettiği" iddiasıyla internet ortamında yapılan yayın içeriğinin çıkarılması veya erişimin engellenmesini düzenleyen 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinin iptaline karar verdi.

Free Web Turkey'den Ali Safa Korkut'un haberine göre, AYM "kişilik haklarını ihlal ettiği" iddiasıyla internet ortamında yapılan yayın içeriğinin çıkarılması veya erişimin engellenmesini düzenleyen 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinin iptaline karar verdi.

Kaynak...

AYM ayrıca kararın Resmî Gazete’de yayımlandıktan dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

AYM ayrıca kararın Resmî Gazete’de yayımlandıktan dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

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