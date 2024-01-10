AYM'den Alkollü Araç Kullandığı İçin Sınır Dışı Edilmesi İstenen Suriyeli İçin Karar!
AYM'den Alkollü Araç Kullandığı İçin Sınır Dışı Edilmesi İstenen Suriyeli İçin Karar!
İstanbul Taksim’de bir eğlence mekânından çıktıktan alkollü olarak araç kullanan Suriyeli sığınmacı Hüsam İbrahim'in sınır dışı edilmesi kararı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmişti. AYM, hak ihlaline hükmederken, Suriyeli İbrahim'in avukatı yargı kararlarının mevcut Suriyeli karşıtı atmosferden etkilendiğini öne sürdü.
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Suriyeli sığınmacı Hüseyin İbrahimm, 2019 yılında Taksim'de bir mekanda eğlendikten sonra alkollü olarak direksiyon başına geçti ve trafik çevirmesine yakalandı. 2.00 promil alkollü çıkan Suriyeli sığımacı hakkında daha sonra ‘trafik güvenliğini tehlikeye attığı’ gerekçesiyle sınır dışı edilmesi kararı verildi.
Ancak Suriyeli İbrahim'in avukatı Müslüm Yıldız 'tedbir’ kararı doğrultusunda sınır dışı işlemini durdurdu ve dosyayı AYM'ye taşıdı.
Duvar'ın haberine göre, AYM 9 Ocak’ta İbrahim hakkında ‘kötü muamele yasağının’ ihlal edildiğine, yargılamanın İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından yapılmasına ve sınır dışı edilmemesi gerektiğine karar verdi.
Avukat Müslüm Yıldız, yargı kararlarının mevcut siyasi atmosfer ve Suriyeli karşıtlığından etkilenmeye başladığını savundu. Yıldız, müvekkilinin 2012 yılında iç savaştan kaçarak geldiğini ve Uluslararası Hukuk’a göre hiçbir koşulda sınır dışı edilemeyeceğini söyledi.
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