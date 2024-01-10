AYM'den Alkollü Araç Kullandığı İçin Sınır Dışı Edilmesi İstenen Suriyeli İçin Karar!

Yıldız ayrıca, 'AYM de verdiği kararla, Uluslararası Hukuk kurallarını hatırlatarak, sınır dışı etme kararının ‘yanlış’ olduğuna ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetti' ifadelerini kullandı.

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