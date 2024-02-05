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Meteoroloji'den Birçok Bölge İçin Kar ve Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den Birçok Bölge İçin Kar ve Sağanak Uyarısı

kar yağışı Yağmur
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.02.2024 - 08:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü Türkiye'nin kuzey ve doğusunda yağmur ve kar, güneydoğusunda ise yağmur ve sağanak yağışlı bir hava var.

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Şubat ayıyla birlikte soğuk havaların etkisinde bulunan Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis var.

Şubat ayıyla birlikte soğuk havaların etkisinde bulunan Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis var.

İstanbul'da 5 Şubat'ta beklenen sıcaklık 14 derece. Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur var. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olabilir. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bulunacak.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur var. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olabilir. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bulunacak.

Ankara'da 5 Şubat'ta hava parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu. Beklenen sıcaklık 8 derece.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında aralıklı yağmur, iç kesimlerde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı var. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında aralıklı yağmur, iç kesimlerde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı var. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili.

Orta ve Doğu Karadeniz: 

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında aralıklı yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

Güneydoğu Anadolu:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Antep'in kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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