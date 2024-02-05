Meteoroloji'den Birçok Bölge İçin Kar ve Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den Birçok Bölge İçin Kar ve Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü Türkiye'nin kuzey ve doğusunda yağmur ve kar, güneydoğusunda ise yağmur ve sağanak yağışlı bir hava var.
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Şubat ayıyla birlikte soğuk havaların etkisinde bulunan Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis var.
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur var. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olabilir. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bulunacak.
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında aralıklı yağmur, iç kesimlerde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı var. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili.
Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.
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