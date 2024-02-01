Z Kuşağı Kadın ve Erkeği Çok Farklı Çıktı: Tüm Ezberleri Bozan Araştırma

ABD'li Gallup Araştırma şirketinin verileri, cep telefonu ve bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarının içine doğan Z Kuşağı'nda kadın ve erkeklerin birbirinden keskin şekilde ayrıştığını ortaya koydu.

Tüm ezberleri yıkan araştırmaya göre, dünyada aynı kuşak içinde ilk kez erkekler daha muhafazakarlaşıp keskinleşirken, kadınlar daha liberal ve özgürlükçü. Üstelik bu ayrışma tablolarda oldukça keskin farklarla görülüyor.