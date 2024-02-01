Z Kuşağı Kadın ve Erkeği Çok Farklı Çıktı: Tüm Ezberleri Bozan Araştırma
Z Kuşağı Kadın ve Erkeği Çok Farklı Çıktı: Tüm Ezberleri Bozan Araştırma
ABD'li Gallup Araştırma şirketinin verileri, cep telefonu ve bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarının içine doğan Z Kuşağı'nda kadın ve erkeklerin birbirinden keskin şekilde ayrıştığını ortaya koydu.
Tüm ezberleri yıkan araştırmaya göre, dünyada aynı kuşak içinde ilk kez erkekler daha muhafazakarlaşıp keskinleşirken, kadınlar daha liberal ve özgürlükçü. Üstelik bu ayrışma tablolarda oldukça keskin farklarla görülüyor.
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Dünyada yaygın olan görüş; her kuşağın kendi siyaseti ve genel ideolojisinde, kadın ve erkek olarak birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu varsayıyordu. Ancak Z Kuşağı ile birlikte işler değişmiş durumda.
Her kıtadaki ülkelerde genç erkeklerle kadınlar arasında ideolojik bir uçurum açıldı. Aynı şehirlerde, iş yerlerinde, sınıflarda ve hatta evlerde yaşayan on milyonlarca insan artık farklılaşan fikirleri nedeniyle göz göze bile gelmekten kaçınıyor.
ABD'li Gallup Araştırma şirketinin verilerine göre, Z Kuşağı'ndaki kadınlar erkeklerden yüzde 30 daha liberal.
FT'nin haberine göre, bölgesel olarak bakıldığında bu fark Almanya'da 30, İngiltere'de ise 25 puan. Batının dışında ise daha da keskin bölünmeler var. Güney Kore'de artık genç erkeklerle kadınlar arasında derin bir uçurum gözükürken, Çin'de de durum benzer.
Araştırmaya göre tüm bunlar, akıllı telefonların ve sosyal medyanın yaygınlaşmasının, genç erkek ve kadınların giderek daha fazla ayrı alanlarda yaşaması ve farklı kültürleri deneyimlemesi anlamına gelmesi gerçeğiyle daha da kötüleşiyor.
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