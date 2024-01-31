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Sokak Röportajına Damga Vuran Anlar: "Eskiden Atatürk Düşmanıydım, Okudum Kendime Geldim"

Sokak Röportajına Damga Vuran Anlar: "Eskiden Atatürk Düşmanıydım, Okudum Kendime Geldim"

Atatürk Sokak Röportajı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 15:14

YouTube'da yayın yapan 'Sokak Kedisi' isimli kanalın sokak röportajında mikrofon uzatılan yaşlı bir adamın Atatürk açıklamaları gündem oldu. Yaşlı adam, 'Eskiden Atatürk düşmanıydım, okudum kendime geldim elhamdülillah. Siz de okuyun' ifadelerini kullandı.

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YouTube'da yayın yapan 'Sokak Kedisi' isimli kanalın sokak röportajında konuşan yaşlı adam, "Atatürk bütün varlığını halka bağışladı. Her yanı fabrika doldurdu. Siyasetçinin malı mülkü olmaz. Siyasetçi halka çalışır. Atatürk değerli bir müslüman ve paşaydı" dedi.

YouTube'da yayın yapan 'Sokak Kedisi' isimli kanalın sokak röportajında konuşan yaşlı adam, "Atatürk bütün varlığını halka bağışladı. Her yanı fabrika doldurdu. Siyasetçinin malı mülkü olmaz. Siyasetçi halka çalışır. Atatürk değerli bir müslüman ve paşaydı" dedi.

Yaşlı adam halka bol bol tarih kitabı okumayı tavsiye etti ve şöyle devam etti:

Yaşlı adam halka bol bol tarih kitabı okumayı tavsiye etti ve şöyle devam etti:

"Ben eskiden Atatürk düşmanıydım, okudum kendime geldim elhamdülillah. Siz de okuyun."

"Ben eskiden Atatürk düşmanıydım, okudum kendime geldim elhamdülillah. Siz de okuyun."

İşte o anlar 👇

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