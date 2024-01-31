Sokak Röportajına Damga Vuran Anlar: "Eskiden Atatürk Düşmanıydım, Okudum Kendime Geldim"

YouTube'da yayın yapan 'Sokak Kedisi' isimli kanalın sokak röportajında mikrofon uzatılan yaşlı bir adamın Atatürk açıklamaları gündem oldu. Yaşlı adam, 'Eskiden Atatürk düşmanıydım, okudum kendime geldim elhamdülillah. Siz de okuyun' ifadelerini kullandı.