Murat Kurum'dan Deprem Uzmanı Naci Görür'e Teklif Gitti: Canlı Yayında Açıkladı!

Murat Kurum görüşmeye ilişkin şunları söylemişti:

'Naci Görür'ü aradım ve 'Bilgi birikiminizden faydalanmak istiyorum' dedim. 'Biz bu konuda sizinle çalışmak istiyoruz' dedim. İnşallah kazandığımızda da böyle değerli bilim insanlarımızla birlikte hep birlikte irade ortaya koyacağız.'