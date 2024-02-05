Murat Kurum'dan Deprem Uzmanı Naci Görür'e Teklif Gitti: Canlı Yayında Açıkladı!
Murat Kurum'dan Deprem Uzmanı Naci Görür'e Teklif Gitti: Canlı Yayında Açıkladı!
Deprem dendiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür, AK Parti ve MHP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık telif ettiğini açıkladı.
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AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum daha önce deprem uzmanı Prof.Dr. Naci Görür ile görüştüğünü duyurmuştu.
Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı nedeniyle bağlandığı FOX TV yayınında olası İstanbul depremine ilişkin mesajlar verdi ve Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini söyledi.
Naci Görür, şu ifadeleri kullandı: "Murat Kurum aradı ve danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer."
Naci Görür'ün FOX TV ekranlarında Murat Kurum'la ilgili yaptığı açıklamalar 👇
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