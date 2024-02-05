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Marmara'da Beklenen Depreme İlişkin Yeni Harita: En Çok Sallanacak Alanlar!

Marmara'da Beklenen Depreme İlişkin Yeni Harita: En Çok Sallanacak Alanlar!

Deprem Haritası Okan Tüysüz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.02.2024 - 13:04

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'nde beklenen depreme ilişkin yeni bir analiz yayınladı ve harita paylaştı. Tüysüz en kötü senaryoda 7,5'lik bir deprem beklendiğini belirtirken, 70 ila 80 bin arasındaki binanın ya çökeceğini ya da ağır hasar alacağını söyledi.

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Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'ni bekleyen deprem tehlikesine yönelik dikkat çeken bir analiz paylaştı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'ni bekleyen deprem tehlikesine yönelik dikkat çeken bir analiz paylaştı.

Türkiye’de, deprem gerçeğini gözetmeden inşa edilen yapıların kalitesinin son derece düşük olduğunu kaydeden Tüysüz, İstanbul’da olası depremde 1 milyon 120 bin binanın en azından 700 bin tanesinin olası bir depremde hasar alacağının, bunların 70 ila 80 bin tanesinin ise ya çökeceği ya da çok ağır hasar alacağı kaydetti.

Türkiye’de, deprem gerçeğini gözetmeden inşa edilen yapıların kalitesinin son derece düşük olduğunu kaydeden Tüysüz, İstanbul’da olası depremde 1 milyon 120 bin binanın en azından 700 bin tanesinin olası bir depremde hasar alacağının, bunların 70 ila 80 bin tanesinin ise ya çökeceği ya da çok ağır hasar alacağı kaydetti.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, en kötü senaryoda İstanbul'u vuracak fayın 7,5 civarı bir deprem üretmesinin beklendiğini belirtti ve depremi en fazla hissedecek alanlara ilişkin bir grafik paylaştı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, en kötü senaryoda İstanbul'u vuracak fayın 7,5 civarı bir deprem üretmesinin beklendiğini belirtti ve depremi en fazla hissedecek alanlara ilişkin bir grafik paylaştı.

Tüysüz'ün söz konusu haritaya ilişkin yorumları 👇

Tüysüz'ün söz konusu haritaya ilişkin yorumları 👇

'Haritada siyah (Şiddet 10) ve kırmızı (Şiddet 9) ile gösterilen alanlar depremde en büyük sarsıntıyı dolayısı ile de en büyük hasarı yaşaması beklenen yerleri gösteriyor. 

Turuncu renkli alanlar bir derece daha zayıf şiddeti anlatır. __Olası bir depremde en yoğun sarsıntının bu iki renk ile gösterilen alanlarda yaşanacağı öngörülebilir. 

Sarı, mavi ve yeşil alanlar giderek azalan şiddet dağılımını ifade eder. Bu bölgelerde ise çok kötü inşa edilmiş yapılarda orta-zayıf hasar beklenebilir. 

Haritanın sağında hangi rengin hangi şiddete (büyüklüğe değil) karşılık geldiği gösteriliyor.'

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kıpkırmızıyım awk hiç kurtuluş yok r.i.p 🌹