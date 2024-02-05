Marmara'da Beklenen Depreme İlişkin Yeni Harita: En Çok Sallanacak Alanlar!

'Haritada siyah (Şiddet 10) ve kırmızı (Şiddet 9) ile gösterilen alanlar depremde en büyük sarsıntıyı dolayısı ile de en büyük hasarı yaşaması beklenen yerleri gösteriyor.

Turuncu renkli alanlar bir derece daha zayıf şiddeti anlatır. __Olası bir depremde en yoğun sarsıntının bu iki renk ile gösterilen alanlarda yaşanacağı öngörülebilir.

Sarı, mavi ve yeşil alanlar giderek azalan şiddet dağılımını ifade eder. Bu bölgelerde ise çok kötü inşa edilmiş yapılarda orta-zayıf hasar beklenebilir.

Haritanın sağında hangi rengin hangi şiddete (büyüklüğe değil) karşılık geldiği gösteriliyor.'