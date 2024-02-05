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Bira Partisi Kuruldu: Anketlerde Şimdiden Fırtına Gibi Esiyorlar!

Bira Partisi Kuruldu: Anketlerde Şimdiden Fırtına Gibi Esiyorlar!

Bira Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.02.2024 - 10:52

Avusturya'da bir hiciv partisi olarak yola çıkan 'BierPartei' yani Bira Partisi, şimdi de genel seçimlere hazırlanıyor. Yapılan anketler ise partinin yüzde 6'lık bir oy oranına ulaştığını gösteriyor.

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"Viyana'da yeniden safları sıklaştırın, irade varsa binde bir de vardır" sloganı ile bölgesel seçimlerde yüzde 1.8 oy alan parti, şimdi Avusturya Meclisi'ne milletvekili sokmak için çabalıyor.

"Viyana'da yeniden safları sıklaştırın, irade varsa binde bir de vardır" sloganı ile bölgesel seçimlerde yüzde 1.8 oy alan parti, şimdi Avusturya Meclisi'ne milletvekili sokmak için çabalıyor.

Tek engel ise yeterli parayı bulabilmek. 59 Euro üyelik ücreti ve 3 bin üyesi ile Bira Partisi, 20 bin üyeye ulaşarak 1.2 milyon euro maddi kaynak sağlayacağına ve seçimlerde başarı kazanacağına inanıyor.

Tek engel ise yeterli parayı bulabilmek. 59 Euro üyelik ücreti ve 3 bin üyesi ile Bira Partisi, 20 bin üyeye ulaşarak 1.2 milyon euro maddi kaynak sağlayacağına ve seçimlerde başarı kazanacağına inanıyor.

Yapılan bir ankette Bira Partisi'ne desteğin yüzde 6'ya yükseldiği görüldü. Partinin Almanya, Hollanda ve kuzey ülkelerinde de taban bulabileceği tahmin ediliyor.

Yapılan bir ankette Bira Partisi'ne desteğin yüzde 6'ya yükseldiği görüldü. Partinin Almanya, Hollanda ve kuzey ülkelerinde de taban bulabileceği tahmin ediliyor.

Dominiz Wlazny liderliğindeki parti, 2015 yılında bir punk müzik grubunun müzik videosu için kurulmuştu. 

Partinin hedefleri arasında ise daha iyi tıbbi bakım, iklimde kirliliği sıfıra indirmek, enflasyonu yenmek gibi hedefler var. 

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