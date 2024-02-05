Bira Partisi Kuruldu: Anketlerde Şimdiden Fırtına Gibi Esiyorlar!
Bira Partisi Kuruldu: Anketlerde Şimdiden Fırtına Gibi Esiyorlar!
Avusturya'da bir hiciv partisi olarak yola çıkan 'BierPartei' yani Bira Partisi, şimdi de genel seçimlere hazırlanıyor. Yapılan anketler ise partinin yüzde 6'lık bir oy oranına ulaştığını gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Viyana'da yeniden safları sıklaştırın, irade varsa binde bir de vardır" sloganı ile bölgesel seçimlerde yüzde 1.8 oy alan parti, şimdi Avusturya Meclisi'ne milletvekili sokmak için çabalıyor.
Tek engel ise yeterli parayı bulabilmek. 59 Euro üyelik ücreti ve 3 bin üyesi ile Bira Partisi, 20 bin üyeye ulaşarak 1.2 milyon euro maddi kaynak sağlayacağına ve seçimlerde başarı kazanacağına inanıyor.
Yapılan bir ankette Bira Partisi'ne desteğin yüzde 6'ya yükseldiği görüldü. Partinin Almanya, Hollanda ve kuzey ülkelerinde de taban bulabileceği tahmin ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda