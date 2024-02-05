Fast-Food Zincirinde Müzisyen Cinayeti: Kız Arkadaşının Yanında Öldürdüler

İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir fast-food restoranında dün sabah saatlerinden yaşanan olayda 36 yaşındaki müzisyen Umut Emre Aytekin, kız arkadaşının yanında iki kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Aytekin olay anında aldığı darbelerin etkisiyle hayatını kaybetti.