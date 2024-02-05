Fast-Food Zincirinde Müzisyen Cinayeti: Kız Arkadaşının Yanında Öldürdüler
Fast-Food Zincirinde Müzisyen Cinayeti: Kız Arkadaşının Yanında Öldürdüler
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Olay, 4 Şubat'ta İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir fast-food restoranında yaşandı.
Kafede oturdukları sırada 36 yaşındaki müzisyen Umut Emre Aytekin ile yan masalarında oturan Ceyhun T.(22) ve Hayrettin Ö.(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.
Aytekin, kahve almak için kasaya gittiği anda iki kişinin ani saldırısına uğradı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aytekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumu önünde Aytekin'in cenazesini bekleyen annesi göz yaşlarını tutamadı.
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Umut Emre Aytekin'in arkadaşı Eren Tunçer cinayet sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Hak etmedi, işinde gücünde normal bir vatandaştı. Hiç kimseyle bir problem yaşamazdı. Müzisyenlikle geçiniyordu, tek işi de oydu zaten. Severek yapıyordu işini."
"Senelerdir müzik işiyle uğraşıyordu. Askerden yeni geldi. Nişanlısıyla evlenecekti, onun için para biriktiriyordu."
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