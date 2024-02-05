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Fast-Food Zincirinde Müzisyen Cinayeti: Kız Arkadaşının Yanında Öldürdüler

Fast-Food Zincirinde Müzisyen Cinayeti: Kız Arkadaşının Yanında Öldürdüler

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.02.2024 - 11:40

İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir fast-food restoranında dün sabah saatlerinden yaşanan olayda 36 yaşındaki müzisyen Umut Emre Aytekin, kız arkadaşının yanında iki kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Aytekin olay anında aldığı darbelerin etkisiyle hayatını kaybetti. 

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Olay, 4 Şubat'ta İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir fast-food restoranında yaşandı.

Olay, 4 Şubat'ta İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir fast-food restoranında yaşandı.

Kafede oturdukları sırada 36 yaşındaki müzisyen Umut Emre Aytekin ile yan masalarında oturan Ceyhun T.(22) ve Hayrettin Ö.(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Kafede oturdukları sırada 36 yaşındaki müzisyen Umut Emre Aytekin ile yan masalarında oturan Ceyhun T.(22) ve Hayrettin Ö.(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Aytekin, kahve almak için kasaya gittiği anda iki kişinin ani saldırısına uğradı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girmeye çalıştı.

Aytekin, kahve almak için kasaya gittiği anda iki kişinin ani saldırısına uğradı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aytekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aytekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Müzisyen oldukları öğrenilen Ceyhun T. ve Hayrettin Ö., Aytekin'in yere düşmesinin ardından bir süre başında bekledi ardından olay yerinden kaçtı.

Adli Tıp Kurumu önünde Aytekin'in cenazesini bekleyen annesi göz yaşlarını tutamadı.

Adli Tıp Kurumu önünde Aytekin'in cenazesini bekleyen annesi göz yaşlarını tutamadı.
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Umut Emre Aytekin'in arkadaşı Eren Tunçer cinayet sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Umut Emre Aytekin'in arkadaşı Eren Tunçer cinayet sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hak etmedi, işinde gücünde normal bir vatandaştı. Hiç kimseyle bir problem yaşamazdı. Müzisyenlikle geçiniyordu, tek işi de oydu zaten. Severek yapıyordu işini."

"Hak etmedi, işinde gücünde normal bir vatandaştı. Hiç kimseyle bir problem yaşamazdı. Müzisyenlikle geçiniyordu, tek işi de oydu zaten. Severek yapıyordu işini."

"Senelerdir müzik işiyle uğraşıyordu. Askerden yeni geldi. Nişanlısıyla evlenecekti, onun için para biriktiriyordu."

"Senelerdir müzik işiyle uğraşıyordu. Askerden yeni geldi. Nişanlısıyla evlenecekti, onun için para biriktiriyordu."
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