TÜİK Enflasyon Sepetinde Güncelleme: Votka ve Düğün Salonu Detayı
TÜİK Enflasyon Sepetinde Güncelleme: Votka ve Düğün Salonu Detayı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl enflasyon sepetinde yer alan ürünler ve ağırlıklarında güncellemeye gidiyor. 2024 yılı için yapılan güncellemede sepete 3 yeni ürün eklenirken, 1 ürün çıkarıldı.
2024 yılında TÜİK'in enflasyon sepetinde yapılan en dikkat çekici değişiklik votka oldu. Bunun dışında kadın montu ve düğün salonu kirası da sepete girdi. Sepetten çıkan ürün ise çocuk ayakkabısı.
2024 yılında yapılan güncelleme ile TÜİK'in enflasyon sepetindeki bazı ürün ve hizmetlerin ağırlıkları da değişti. Ağırlıklara ilişkin yapılan değişiklik ise şöyle:
Tüketici fiyat endeksi ana grup ağırlıkları genel görünüm 👇
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gerekirse çocuğuma ayakkabı almam vodka içerim 👿👹
😳😳😳
enflasyonu düşük göstermek için yapılmış küçük bir oyun
Süt ve süt ürünlerinden hesapla,etten şarküteriden hesapla bakalım ne çıkacak,ayran en sevdiğim ve en uygun içecekti ,şimdi en pahalı içecek oldu,aslında bir... Devamını Gör