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TÜİK Enflasyon Sepetinde Güncelleme: Votka ve Düğün Salonu Detayı

TÜİK Enflasyon Sepetinde Güncelleme: Votka ve Düğün Salonu Detayı

TÜİK Enflasyon Sepeti Votka
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.02.2024 - 15:16

TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi. Votka, kadın montu ve düğün salonu sepete eklenirken, çocuk ayakkabısı sepetten çıkarıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl enflasyon sepetinde yer alan ürünler ve ağırlıklarında güncellemeye gidiyor. 2024 yılı için yapılan güncellemede sepete 3 yeni ürün eklenirken, 1 ürün çıkarıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl enflasyon sepetinde yer alan ürünler ve ağırlıklarında güncellemeye gidiyor. 2024 yılı için yapılan güncellemede sepete 3 yeni ürün eklenirken, 1 ürün çıkarıldı.

2024 yılında TÜİK'in enflasyon sepetinde yapılan en dikkat çekici değişiklik votka oldu. Bunun dışında kadın montu ve düğün salonu kirası da sepete girdi. Sepetten çıkan ürün ise çocuk ayakkabısı.

2024 yılında TÜİK'in enflasyon sepetinde yapılan en dikkat çekici değişiklik votka oldu. Bunun dışında kadın montu ve düğün salonu kirası da sepete girdi. Sepetten çıkan ürün ise çocuk ayakkabısı.

2024 TÜİK Sepetindeki Değişiklikler:

  • Yeni Giren Ürünler:

  • - Votka

  • - Kadın Montu

  • - Düğün, Nişan ve Benzeri Toplantılar için Salon Kirası

  • Çıkan Ürün:

  • - Çocuk Ayakkabısı (Deri veya Suni Deri)

2024 yılında yapılan güncelleme ile TÜİK'in enflasyon sepetindeki bazı ürün ve hizmetlerin ağırlıkları da değişti. Ağırlıklara ilişkin yapılan değişiklik ise şöyle:

2024 yılında yapılan güncelleme ile TÜİK'in enflasyon sepetindeki bazı ürün ve hizmetlerin ağırlıkları da değişti. Ağırlıklara ilişkin yapılan değişiklik ise şöyle:

  • Gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı %25,43'ten %24,98'e düştü.

  • Konutun ağırlığı %16,61'den %14,2'ye düştü.

  • Ulaştırmanın ağırlığı %15,08'den %17,35'e yükseldi.

  • Alkollü içecekler ve tütün grup ağırlıkları arttı.

  • Ev eşyası ile çeşitli mal ve hizmetlerin ağırlığı düştü.

  • Haberleşmede grup ağırlığı değişmedi.

Tüketici fiyat endeksi ana grup ağırlıkları genel görünüm 👇

Tüketici fiyat endeksi ana grup ağırlıkları genel görünüm 👇
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Kılıç

gerekirse çocuğuma ayakkabı almam vodka içerim 👿👹

Umut

😳😳😳

Sir_Jim_Ratcliffe

enflasyonu düşük göstermek için yapılmış küçük bir oyun

Sucuklu Menemen

Süt ve süt ürünlerinden hesapla,etten şarküteriden hesapla bakalım ne çıkacak,ayran en sevdiğim ve en uygun içecekti ,şimdi en pahalı içecek oldu,aslında bir... Devamını Gör