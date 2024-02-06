'DEM Parti Karıştı, Başak Demirtaş Adaylıktan Çekiliyor' İddiası!
'DEM Parti Karıştı, Başak Demirtaş Adaylıktan Çekiliyor' İddiası!
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Başak Demirtaş'ın geri adım attığı iddia edildi.
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını açıklamıştı.
İstanbul için adı geçen en önemli isim ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş.
Ancak ODA TV'nin aktardığına göre Başak Demirtaş aday olmaktan vazgeçti. DEM Parti'nin ise olası adaylıktan çekilme durumu konusunda yeni bir yol haritası arayışında olduğu iddia edildi.
DEM Parti’nin kendi adayını çıkarması durumunda özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden seçilme ihtimalinin düşebileceği belirtiliyor.
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pazarlıkta mi anlasamadilar acaba
La Siz butun muhalefet cekilin siyasetten Adam zaten oylarini calip kazaniyor iste bosa neden kurek salliyirsunuz Sokaga cikin dedik ama cok korkuyorsunuz bu... Devamını Gör
Hem ayranım dökülmesin hem de gözüm seğirmesin,ermeye de gelsin görmeye de gelsin muhabbeti