'DEM Parti Karıştı, Başak Demirtaş Adaylıktan Çekiliyor' İddiası!

Başak Demirtaş daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bana bir görev düşerse bu konuda hazırım. Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım.”

Öte yandan DEM Parti kaynakları da Selahattin Demirtaş’ın İstanbul’da partinin kendi adayıyla yarışması fikrini parti yönetimine ilettiğini aktarmıştı.