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'DEM Parti Karıştı, Başak Demirtaş Adaylıktan Çekiliyor' İddiası!

'DEM Parti Karıştı, Başak Demirtaş Adaylıktan Çekiliyor' İddiası!

DEM Parti Başak Demirtaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 19:25

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Başak Demirtaş'ın geri adım attığı iddia edildi. 

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını açıklamıştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada İstanbul seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Doğan, '9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini sizlerle paylaşacağız. Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda' ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul için adı geçen en önemli isim ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş.

İstanbul için adı geçen en önemli isim ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş.

Başak Demirtaş daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

 “Bana bir görev düşerse bu konuda hazırım. Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım.”

Öte yandan DEM Parti kaynakları da Selahattin Demirtaş’ın İstanbul’da partinin kendi adayıyla yarışması fikrini parti yönetimine ilettiğini aktarmıştı.

Ancak ODA TV'nin aktardığına göre Başak Demirtaş aday olmaktan vazgeçti. DEM Parti'nin ise olası adaylıktan çekilme durumu konusunda yeni bir yol haritası arayışında olduğu iddia edildi.

Ancak ODA TV'nin aktardığına göre Başak Demirtaş aday olmaktan vazgeçti. DEM Parti'nin ise olası adaylıktan çekilme durumu konusunda yeni bir yol haritası arayışında olduğu iddia edildi.

Kaynak

DEM Parti’nin kendi adayını çıkarması durumunda özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden seçilme ihtimalinin düşebileceği belirtiliyor.

DEM Parti’nin kendi adayını çıkarması durumunda özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden seçilme ihtimalinin düşebileceği belirtiliyor.

CHP kaynaklarında ise İmamoğlu’nun 5 yıllık belediyecilik deneyiminin, kendisine oy anlamında pozitif yansıyacağı ve DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda bile Kürt seçmenin bir kısmının oylarının İmamoğlu'na geleceği görüşü hakim.

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fatih ates

pazarlıkta mi anlasamadilar acaba

Johhny Candler

La Siz butun muhalefet cekilin siyasetten Adam zaten oylarini calip kazaniyor iste bosa neden kurek salliyirsunuz Sokaga cikin dedik ama cok korkuyorsunuz bu... Devamını Gör

Sucuklu Menemen

Hem ayranım dökülmesin hem de gözüm seğirmesin,ermeye de gelsin görmeye de gelsin muhabbeti