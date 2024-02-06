Naci Görür, Murat Kurum'un Danışmanlık Teklifine Yanıt Verdi

'Bırakın, müsaade edin ben siyaset üstü kalayım ki benim sesimi herkes duysun. Sesim her yere ulaşsın. Bir partiye bağlarsanız diğer partiler benim sesimi işitmez.'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce Naci Görür'ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermek istediği de kulislerde konuşulmuştu.

Peki siz Naci Görür'e siyaset dünyasından artan ilgiliyi nasıl yorumluyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇