Naci Görür, Murat Kurum'un Danışmanlık Teklifine Yanıt Verdi
Naci Görür, Murat Kurum'un Danışmanlık Teklifine Yanıt Verdi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine yaptığı danışmanlık teklifi ile ilgili yanıtını açıkladı. Naci Görür, deprem konusunda her partiye yardıma hazır olduğunu ancak siyaset üstü kalmak istediğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, herhangi bir parti adına çalışmayacağını ancak deprem konusunda tüm partilere destek vereceğini söyledi.
Murat Kurum'dan danışmanlık teklifi aldığını doğrulayan Naci Görür şunları söyledi: "Parti liderleri ve ileri gelenleri benimle konuşuyorlar, çeşitli görevler teklif ettiler. Hepsine, Murat Kurum da dahil saygıyla karşıladım, dedim ki 'Bana rozet takamazsınız. Bir partiye bağlan derseniz bunu yapmam ama deprem konusunda, insanım ölmesin, halkımın hizmetinde çalışayım diyorsanız hepinizin emrine amadeyim.'"
Şu anda mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ'ye de danışmanlık verdiğini açıklayan Naci Görür ayrıca görüşmede şunları söylediğini aktardı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda