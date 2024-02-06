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Naci Görür, Murat Kurum'un Danışmanlık Teklifine Yanıt Verdi

Naci Görür, Murat Kurum'un Danışmanlık Teklifine Yanıt Verdi

Naci Görür Murat Kurum
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 16:37

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine yaptığı danışmanlık teklifi ile ilgili yanıtını açıkladı. Naci Görür, deprem konusunda her partiye yardıma hazır olduğunu ancak siyaset üstü kalmak istediğini söyledi.

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Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, herhangi bir parti adına çalışmayacağını ancak deprem konusunda tüm partilere destek vereceğini söyledi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, herhangi bir parti adına çalışmayacağını ancak deprem konusunda tüm partilere destek vereceğini söyledi.

Kaynak

Murat Kurum'dan danışmanlık teklifi aldığını doğrulayan Naci Görür şunları söyledi: "Parti liderleri ve ileri gelenleri benimle konuşuyorlar, çeşitli görevler teklif ettiler. Hepsine, Murat Kurum da dahil saygıyla karşıladım, dedim ki 'Bana rozet takamazsınız. Bir partiye bağlan derseniz bunu yapmam ama deprem konusunda, insanım ölmesin, halkımın hizmetinde çalışayım diyorsanız hepinizin emrine amadeyim.'"

Murat Kurum'dan danışmanlık teklifi aldığını doğrulayan Naci Görür şunları söyledi: "Parti liderleri ve ileri gelenleri benimle konuşuyorlar, çeşitli görevler teklif ettiler. Hepsine, Murat Kurum da dahil saygıyla karşıladım, dedim ki 'Bana rozet takamazsınız. Bir partiye bağlan derseniz bunu yapmam ama deprem konusunda, insanım ölmesin, halkımın hizmetinde çalışayım diyorsanız hepinizin emrine amadeyim.'"

Şu anda mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ'ye de danışmanlık verdiğini açıklayan Naci Görür ayrıca görüşmede şunları söylediğini aktardı 👇

Şu anda mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ'ye de danışmanlık verdiğini açıklayan Naci Görür ayrıca görüşmede şunları söylediğini aktardı 👇

'Bırakın, müsaade edin ben siyaset üstü kalayım ki benim sesimi herkes duysun. Sesim her yere ulaşsın. Bir partiye bağlarsanız diğer partiler benim sesimi işitmez.'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce Naci Görürİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermek istediği de kulislerde konuşulmuştu. 

Peki siz Naci Görür'e siyaset dünyasından artan ilgiliyi nasıl yorumluyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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