YouTube, Paralı Abone Sayısını Açıkladı: Son Çeyrekte Rekor Artış!
YouTube, Paralı Abone Sayısını Açıkladı: Son Çeyrekte Rekor Artış!
YouTube, 2023'ün son çeyreğine ilişkin 'YouTube Premium' verilerini açıkladı. YouTube'un en önemli gelirleri arasında bulunan ücretli abone sayısı geçen yıl 20 milyon kişi artarak 100 milyonu geçti.
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Tüm dünyada internet kullanıcıları YouTube'u reklamsız izlemek için YouTube Premium paketleri satın alıyor.
Son yıllarda YouTube'daki reklam sıklığı arttıkça, Premium pakete geçenlerin sayısı da otomatik olarak katlandı. Son çeyrekte de çok sayıda yeni aboneye ulaşan YouTube Premium,100 milyonluk kilometre taşını da geride bırakmayı başardı.
2023 yılının son çeyreğine ilişkin verileri paylaşan YouTube, Premium ve Music servislerinin toplamda 100 milyondan fazla aboneye ulaştığını duyurdu.
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