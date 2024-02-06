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YouTube, Paralı Abone Sayısını Açıkladı: Son Çeyrekte Rekor Artış!

YouTube, Paralı Abone Sayısını Açıkladı: Son Çeyrekte Rekor Artış!

Youtube YouTube Premium
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 18:41

YouTube, 2023'ün son çeyreğine ilişkin 'YouTube Premium' verilerini açıkladı. YouTube'un en önemli gelirleri arasında bulunan ücretli abone sayısı geçen yıl 20 milyon kişi artarak 100 milyonu geçti. 

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Tüm dünyada internet kullanıcıları YouTube'u reklamsız izlemek için YouTube Premium paketleri satın alıyor.

Tüm dünyada internet kullanıcıları YouTube'u reklamsız izlemek için YouTube Premium paketleri satın alıyor.

Premium özelliğinin abonelik fiyatları Türkiye'de son olarak kasım 2023'te yüzde 94 zamlanmıştı. 

Güncel YouTube Premium fiyatları: 

Bireysel Plan: Aylık 57,99 TL

Aile Planı: 115,99 TL

Öğrenci Planı: 37,99 TL

Son yıllarda YouTube'daki reklam sıklığı arttıkça, Premium pakete geçenlerin sayısı da otomatik olarak katlandı. Son çeyrekte de çok sayıda yeni aboneye ulaşan YouTube Premium,100 milyonluk kilometre taşını da geride bırakmayı başardı.

Son yıllarda YouTube'daki reklam sıklığı arttıkça, Premium pakete geçenlerin sayısı da otomatik olarak katlandı. Son çeyrekte de çok sayıda yeni aboneye ulaşan YouTube Premium,100 milyonluk kilometre taşını da geride bırakmayı başardı.

2023 yılının son çeyreğine ilişkin verileri paylaşan YouTube, Premium ve Music servislerinin toplamda 100 milyondan fazla aboneye ulaştığını duyurdu.

2023 yılının son çeyreğine ilişkin verileri paylaşan YouTube, Premium ve Music servislerinin toplamda 100 milyondan fazla aboneye ulaştığını duyurdu.

YouTube Premium 2021’in eylül ayında yaklaşık 50 milyon aboneye sahipti. 

Şirketin son 1 yıldaki ücretli yeni abone sayısı ise 20 milyonun üzerinde.

Peki siz YouTube'u ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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