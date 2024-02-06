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Apple Vision Pro Sokağa İndi: Bilim Kurgu Filmi Gibi Manzaralar!

Apple Vision Pro Sokağa İndi: Bilim Kurgu Filmi Gibi Manzaralar!

Apple Vision Pro
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 12:44

Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun satışa çıkmasının ardından ABD sokaklarında ilginç manzaralar oluşmaya başladı. 

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ABD'li ünlü teknoloji markası Apple sanal gerçeklilik gözlüğü Apple Vision Pro'yu ABD’de satışa çıkardı. Gözlüğün 256 GB'lik temel modeli 3 bin 499 dolar fiyat etiketi taşıyor.

ABD'li ünlü teknoloji markası Apple sanal gerçeklilik gözlüğü Apple Vision Pro'yu ABD’de satışa çıkardı. Gözlüğün 256 GB'lik temel modeli 3 bin 499 dolar fiyat etiketi taşıyor.

Apple Vision Pro'nun Türkiye’ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı ise henüz belirsiz.

Bazı kullanıcılar bu teknolojinin geldiği noktaya hayranlık duyarken, bazıları ise insanların zombileştirildiğini ve gerçek dünyadan koparıldığını savunuyor.

Bazı kullanıcılar bu teknolojinin geldiği noktaya hayranlık duyarken, bazıları ise insanların zombileştirildiğini ve gerçek dünyadan koparıldığını savunuyor.

ABD'de gözlüğü sokakta kullanların oluşturduğu ilginç manzaralar ise şimdiden sosyal medyada geniş yer bulmaya başladı. Apple Vision Pro kullanıcılarının çevreleriyle etkileşim şeklinin değişmesi; teknolojiye uzak insanlara oldukça ilginç geldi.

ABD'de gözlüğü sokakta kullanların oluşturduğu ilginç manzaralar ise şimdiden sosyal medyada geniş yer bulmaya başladı. Apple Vision Pro kullanıcılarının çevreleriyle etkileşim şeklinin değişmesi; teknolojiye uzak insanlara oldukça ilginç geldi.

ABD sokaklarında bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi farklı ve dikkat çekici karakterler ortaya çıkarken, günün birinde Türkiye'de de bunları görür müyüz orasını zaman gösterecek.

ABD sokaklarında bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi farklı ve dikkat çekici karakterler ortaya çıkarken, günün birinde Türkiye'de de bunları görür müyüz orasını zaman gösterecek.

Türkiye'de şu anda Apple Vision Pro'nun ikinci el satış fiyatları 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar çıkıyor.

He bi de dolar\TL kuru bugün bir kez daha 30,64'e çıkarak rekor kırdı. 

Peki siz Apple Vision Pro ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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