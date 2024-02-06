Apple Vision Pro Sokağa İndi: Bilim Kurgu Filmi Gibi Manzaralar!

Türkiye'de şu anda Apple Vision Pro'nun ikinci el satış fiyatları 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar çıkıyor.

He bi de dolar\TL kuru bugün bir kez daha 30,64'e çıkarak rekor kırdı.

Peki siz Apple Vision Pro ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇