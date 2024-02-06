Apple Vision Pro Sokağa İndi: Bilim Kurgu Filmi Gibi Manzaralar!
Apple Vision Pro Sokağa İndi: Bilim Kurgu Filmi Gibi Manzaralar!
Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun satışa çıkmasının ardından ABD sokaklarında ilginç manzaralar oluşmaya başladı.
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ABD'li ünlü teknoloji markası Apple sanal gerçeklilik gözlüğü Apple Vision Pro'yu ABD’de satışa çıkardı. Gözlüğün 256 GB'lik temel modeli 3 bin 499 dolar fiyat etiketi taşıyor.
Bazı kullanıcılar bu teknolojinin geldiği noktaya hayranlık duyarken, bazıları ise insanların zombileştirildiğini ve gerçek dünyadan koparıldığını savunuyor.
ABD'de gözlüğü sokakta kullanların oluşturduğu ilginç manzaralar ise şimdiden sosyal medyada geniş yer bulmaya başladı. Apple Vision Pro kullanıcılarının çevreleriyle etkileşim şeklinin değişmesi; teknolojiye uzak insanlara oldukça ilginç geldi.
ABD sokaklarında bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi farklı ve dikkat çekici karakterler ortaya çıkarken, günün birinde Türkiye'de de bunları görür müyüz orasını zaman gösterecek.
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