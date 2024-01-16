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Boykot Çağrılarının Merkezindeki Starbucks'tan İsrail İddialarıyla İlgili Açıklama

Boykot Çağrılarının Merkezindeki Starbucks'tan İsrail İddialarıyla İlgili Açıklama

Sturbucks
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 19:16

Kahve zinciri Starbucks, dünya çapında devam eden boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Starbucks açıklamada İsrail ile ilgili iddiaları reddetti. 

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Starbucks, başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde Gazze savaşı nedeniyle tepkilerin çevrildiği bir marka oldu.

Starbucks, başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde Gazze savaşı nedeniyle tepkilerin çevrildiği bir marka oldu.

Sadece Türkiye'de 685 şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve zincirine yönelik en büyük eleştiri, İsrail'e destek verdiği iddiaları.

Sadece Türkiye'de 685 şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve zincirine yönelik en büyük eleştiri, İsrail'e destek verdiği iddiaları.

Starbucks söz konusu iddialarla ilgili bugün yine kapsamlı bir açıklama yayınlayarak İsrail'e destek verdiği iddialarını reddetti.

Starbucks söz konusu iddialarla ilgili bugün yine kapsamlı bir açıklama yayınlayarak İsrail'e destek verdiği iddialarını reddetti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kârımızı asla herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için kullanmadık ve kullanmayacağız" dendi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kârımızı asla herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için kullanmadık ve kullanmayacağız" dendi.

Kaynak...

Starbucks'un İsrail iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 👇

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