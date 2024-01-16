Boykot Çağrılarının Merkezindeki Starbucks'tan İsrail İddialarıyla İlgili Açıklama
Boykot Çağrılarının Merkezindeki Starbucks'tan İsrail İddialarıyla İlgili Açıklama
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Starbucks, başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde Gazze savaşı nedeniyle tepkilerin çevrildiği bir marka oldu.
Sadece Türkiye'de 685 şubesi bulunan dünyaca ünlü kahve zincirine yönelik en büyük eleştiri, İsrail'e destek verdiği iddiaları.
Starbucks söz konusu iddialarla ilgili bugün yine kapsamlı bir açıklama yayınlayarak İsrail'e destek verdiği iddialarını reddetti.
Şirketten yapılan açıklamada, "Starbucks markasının herhangi bir siyasi oluşumla ilgilisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kârımızı asla herhangi bir hükümeti veya askeri operasyonu finanse etmek için kullanmadık ve kullanmayacağız" dendi.
Starbucks'un İsrail iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 👇
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