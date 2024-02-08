Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu: 4 İlin Nüfusunu Geçti!
Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu: 4 İlin Nüfusunu Geçti!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi 151 bin 459 kişinin yaşadığı Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi. İkinci sırada ise İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi yer alıyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık 5 mahallesinin 3’ü İstanbul, 2’si ise Diyarbakır’da yer alıyor. Diyarbakır'da 151 bin 459 kişinin yaşadığı Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu.
Listede ikinci sırada İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi var. Adnan Kahveci Mahallesi'nin toplam nüfusu 110 bin 619 kişi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi ise 108 bin 455 nüfusla üçüncü sırada kendine yer buldu.
Türkiye'nin en kalabalık 5 mahallesi ve nüfuslarına ilişkin genel görünüm 👇
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