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Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu: 4 İlin Nüfusunu Geçti!

Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu: 4 İlin Nüfusunu Geçti!

Diyarbakır Bağcılar En kalabalık mahalle
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 14:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi 151 bin 459 kişinin yaşadığı Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi. İkinci sırada ise İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi yer alıyor. 

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık 5 mahallesinin 3’ü İstanbul, 2’si ise Diyarbakır’da yer alıyor. Diyarbakır'da 151 bin 459 kişinin yaşadığı Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık 5 mahallesinin 3’ü İstanbul, 2’si ise Diyarbakır’da yer alıyor. Diyarbakır'da 151 bin 459 kişinin yaşadığı Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu.

Diyarbakır'da Bağcılar mahallesinde yaşayan insan sayısı, 4 ilin yanında nüfus olarak 804 ilçeden de daha fazla.

Listede ikinci sırada İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi var. Adnan Kahveci Mahallesi'nin toplam nüfusu 110 bin 619 kişi.

Listede ikinci sırada İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi var. Adnan Kahveci Mahallesi'nin toplam nüfusu 110 bin 619 kişi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi ise 108 bin 455 nüfusla üçüncü sırada kendine yer buldu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi ise 108 bin 455 nüfusla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Türkiye'nin en kalabalık 5 mahallesi ve nüfuslarına ilişkin genel görünüm 👇

Türkiye'nin en kalabalık 5 mahallesi ve nüfuslarına ilişkin genel görünüm 👇

  • Bağcılar Bahallesi: 151 bin 459 (Diyarbakır)

  • Adnan Kahveci Mahallesi: 110 bin 619 (İstanbul)

  • Kayaşehir Mahallesi: 108 bin 455 (İstanbul)

  • Atakent Mahallesi: 102 bin 743 (İstanbul)

  • Fırat Mahallesi: 91 bin 279 (Diyarbakır)

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