Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu: 4 İlin Nüfusunu Geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi 151 bin 459 kişinin yaşadığı Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi. İkinci sırada ise İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi yer alıyor.