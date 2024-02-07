Türkiye'nin En Az Nüfuslu İlçesi Belli Oldu: İstanbul'un Birkaç Sokağı Kadar!
Türkiye'nin En Az Nüfuslu İlçesi Belli Oldu: İstanbul'un Birkaç Sokağı Kadar!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus sayımı verilerine göre, Türkiye’nin en az nüfuslu ilçeleri belli oldu. Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi Konya'nın Yalıhüyük ilçesi. Yalıhüyük'ün nüfusu sadece 1854 kişi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 81 ilde toplam 922 ilçe var. Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi Konya'nın Yalıhüyük ilçesi. Yalıhüyük'te yaşayan insan sayısı sadece 1854 kişi.
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 107 kişilik nüfusuyla ikinci sırada yer alırken, Bingöl'ün Yayladere ilçesi 2 bin 304 kişi ile 3 sırada.
Listede Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi 2 bin 308 nüfusuyla 4, Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 352 kişiyle 5. sırada bulunuyor.
Türkiye'nin en az nüfusa sahip 5 ilçesi ve nüfuslarına ilişkin genel görünüm 👇
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