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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Adayı Gökhan Zan Oldu

Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Adayı Gökhan Zan Oldu

Gökhan Zan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.02.2024 - 11:21 Son Güncelleme: 12.02.2024 - 11:35

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı açıkladı.

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Türkiye İşçi Partisi, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

Türkiye İşçi Partisi, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

Adaylığı sonrası kameralar karşısına geçen Gökhan Zan, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a tepkilerine devam etti.

Adaylığı sonrası kameralar karşısına geçen Gökhan Zan, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a tepkilerine devam etti.

Gökhan Zan, "Hatay'da bizi deprem değil ihmal öldürdü. CHP, suça karışmış birini aday göstermemeliydi. Savaş adaylıktan çekilirse fedakarlığa hazırım" ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan, "Hatay'da bizi deprem değil ihmal öldürdü. CHP, suça karışmış birini aday göstermemeliydi. Savaş adaylıktan çekilirse fedakarlığa hazırım" ifadelerini kullandı.

Genel seçimlerde İyi Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, daha sonra partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Genel seçimlerde İyi Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, daha sonra partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
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