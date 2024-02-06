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Gökhan Zan Hatay'daki Anma Etkinliğinde Siyasileri Kovdu: "Bizi Terk Ettiniz"

Gökhan Zan Hatay'daki Anma Etkinliğinde Siyasileri Kovdu: "Bizi Terk Ettiniz"

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
06.02.2024 - 09:22

Hatay'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan siyasi isimler protesto edilirken Gökhan Zan, tepki göstererek siyasiler kovdu.

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6 Şubat gecesi 11 ilimizde yaşanan depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Binlerce insan eksik kaldı o gece... Bir yıl geçse de ne geride kalanları ne de toprak olanları unuttuk.

6 Şubat gecesi 11 ilimizde yaşanan depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Binlerce insan eksik kaldı o gece... Bir yıl geçse de ne geride kalanları ne de toprak olanları unuttuk.

50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz bu karanlık gecede yaşanan depremden en çok etkilenen il kuşkusuz Hatay'dı. Mahalleler adeta yok olmuştu.

50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz bu karanlık gecede yaşanan depremden en çok etkilenen il kuşkusuz Hatay'dı. Mahalleler adeta yok olmuştu.

Depremin 1. yılı olması sebebiyle de Türkiye'nin her yerinde anma etkinlikleri düzenlenmişti. Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıkarak hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı.

Depremin 1. yılı olması sebebiyle de Türkiye'nin her yerinde anma etkinlikleri düzenlenmişti. Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıkarak hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı.

Anmaya katılan Lütfü Savaş, Fahrettin Koca gibi siyasi isimlerde protesto edildi.

Anmaya katılan Lütfü Savaş, Fahrettin Koca gibi siyasi isimlerde protesto edildi.

Burada sizlere aktardık:

Deprem sürecinde günlerce sokakta yardımlarını eksik etmeyen Gökhan Zan da anma etkinliğinde yetkililere öfke kustu.

Deprem sürecinde günlerce sokakta yardımlarını eksik etmeyen Gökhan Zan da anma etkinliğinde yetkililere öfke kustu.
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Zan, "3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi burada!" diyerek isyan etti ve yetkilileri kovdu.

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