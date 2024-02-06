Gökhan Zan Hatay'daki Anma Etkinliğinde Siyasileri Kovdu: "Bizi Terk Ettiniz"
Gökhan Zan Hatay'daki Anma Etkinliğinde Siyasileri Kovdu: "Bizi Terk Ettiniz"
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6 Şubat gecesi 11 ilimizde yaşanan depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Binlerce insan eksik kaldı o gece... Bir yıl geçse de ne geride kalanları ne de toprak olanları unuttuk.
50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz bu karanlık gecede yaşanan depremden en çok etkilenen il kuşkusuz Hatay'dı. Mahalleler adeta yok olmuştu.
Depremin 1. yılı olması sebebiyle de Türkiye'nin her yerinde anma etkinlikleri düzenlenmişti. Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıkarak hayatını kaybeden vatandaşlarımız anıldı.
Anmaya katılan Lütfü Savaş, Fahrettin Koca gibi siyasi isimlerde protesto edildi.
Deprem sürecinde günlerce sokakta yardımlarını eksik etmeyen Gökhan Zan da anma etkinliğinde yetkililere öfke kustu.
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Zan, "3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi burada!" diyerek isyan etti ve yetkilileri kovdu.
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