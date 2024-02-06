Hatay’da Siyasilere Öfke: Hem Fahrettin Koca Hem de Lütfü Savaş Protesto Edildi
Hatay’da Siyasilere Öfke: Hem Fahrettin Koca Hem de Lütfü Savaş Protesto Edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da, dün akşam depremde hayatını kaybedenleri anmak için vatandaşlar etkinlik düzenledi. Etkinlik alanına gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile CHP’den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş, vatandaşlar tarafından protesto edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de alandan korumalar eşliğinde çıkabildi.
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6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta üst üste iki büyük deprem meydana gelmiş ve resmi rakamlara göre 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Depremden en fazla etkilenen illerinde başında ise Hatay geliyordu.
Hatay’da dün akşam, depremin 1. yılı sebebiyle büyük bir kalabalık toplandı ve depremde kaybettiğimiz vatandaşlar anıldı.
Depremzede vatandaşların ise siyasilere tepkisi vardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ismi anons edildiğinde ıslıklar yükseldi ve Bakan Koca korumaları eşliğinde alanı terk etti.
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Vatandaşlar ayrıca CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Lütfü Savaş’ı da protesto etti ve alanda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi.
İşte yaşananlar 👇
Lüftü Savaş'ın alandan çıkış anları 👇
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