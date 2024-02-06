Hatay’da Siyasilere Öfke: Hem Fahrettin Koca Hem de Lütfü Savaş Protesto Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da, dün akşam depremde hayatını kaybedenleri anmak için vatandaşlar etkinlik düzenledi. Etkinlik alanına gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile CHP’den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş, vatandaşlar tarafından protesto edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de alandan korumalar eşliğinde çıkabildi.