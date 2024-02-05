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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'taki Hastanelerde Kaydedilen Deprem Anına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'taki Hastanelerde Kaydedilen Deprem Anına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 13:23

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6 Şubat 2023'te meydana gelen ve üzerinden bir yıl geçen deprem felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelere ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelere ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Birçok farklı hastaneden alınan görüntülerde insanlar canlarını kurtarmak için kaçışırken, deprem felaketinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Birçok farklı hastaneden alınan görüntülerde insanlar canlarını kurtarmak için kaçışırken, deprem felaketinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

İşte o görüntüler: 👇

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İzzet Erğun

Acilen ülkece deprem eğitimi almalıyız..