6 Şubat Depreminin Acı Dolu Yıl Dönümü: Felaketin 1. Senesinde Deprem Bölgesinde Yaşananlar

İncelemelere önce Malatya'dan başladık. Malatya şehir merkezi ve Yeşilyurt ilçesi felaketten büyük zarar gördü. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 6 Şubat depremlerinde Malatya'da 1.237 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken yıkılan binaların çok büyük çoğunluğunun ikinci depremde çöktüğünü aktardı. Daha sonra konteyner kenti ziyaret ettik.

Hem Malatya hem de Adıyaman merkezde neredeyse yan yana ayakta kalan iki bina olmadığını görüyoruz. Yıkılan ve enkazı temizlenen alanlar üzerine konteynerden iş yerleri açılmış ve burada ticari hayat hareketlendirilmeye çalışılıyor.

Depremden kısa süre önce eşini kanser nedeniyle kaybeden bir vatandaş kızı ve torunlarıyla konteyner kentte yaşıyor. 6 Şubat gecesinde yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor...

'İnanın depremden sonra bir hayalimiz yok geleceğe dair bir umudumuz yok, öyle yaşıyoruz. Depremde 12 katlı evin 6. katındaydım. Biz en son şehadet getirdik, öleceğiz sandık. Nasıl sağ çıktık biz de bilmiyoruz. Allah bizi kurtardı. O anları unutamıyorum Allah kimseye göstermesin.'

Küçük Mustafa ise evine ziyarete gelen yabancı gazetecileri görünce çok şaşırdı. 'Hello' diyerek onları selamlayan Mustafa kısa süre sonra arkadaşlarıyla birlikte top oynamaya gitti. Malatya Yeşilyurt'taki konteyner kentte daha 3 aylık olan bir bebeğimiz de vardı. Tatlılığıyla herkesin dikkatini çekti.