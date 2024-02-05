6 Şubat Depreminin Acı Dolu Yıl Dönümü: Felaketin 1. Senesinde Deprem Bölgesinde Yaşananlar
6 Şubat Depreminin Acı Dolu Yıl Dönümü: Felaketin 1. Senesinde Deprem Bölgesinde Yaşananlar
Kaynak: https://www.mynet.com/en-aci-yil-donu...
Hepimizin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti! Asrın felaketi 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Mynet ekibi de 365 gün öncesiyle sonrasını değerlendirmek amacıyla Malatya ve Adıyaman’a giderek hem vatandaşın hem konteyner kentteki çocuklarımızın son durumunu hem de yapımı tamamlanan konutları inceledi.
İşte Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın izlenim ve gözlemleri….
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Bir sene önce bugün tarihin en büyük felaketlerden birini yaşadık. 04.17'de Türkiye için saat durdu! Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 7.7 olarak açıklandı. On binlerce bina yerle bir oldu. 9 saat 7 dakika sonra ise bu kez merkez üstü Elbistan olan bir felaket daha meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü de 7.6'ydı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep depremden en fazla zarar gören şehirlerimiz oldular. 50 bini aşkın vatandaşımızı toprağa verdik, yaşanan acıların tarifi çok zor! Asrın felaketinin üzerinden bir sene geçti, aradan geçen 365 günün ardından Mynet olarak Malatya ve Adıyaman'a giderek depremzede vatandaşlarımızın son durumunu, çocuklarımızın psikolojilerini, konteyner kentleri ve tamamlanan yeni konutları inceledik.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen davete ulusal basın dışında uluslarası meslektaşlarımız da katıldı. Malezya'dan Güney Kore'ye İtalya'dan Almanya'ya birçok basın kuruluşu deprem bölgesinin birinci yılında bölgedeydi.
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Koyu Fenerbahçeli Kuzey'i de arkadaşlarıyla top oynarken yakaladık. Kaleci eşofmanı, kramponu, eldiveni ve formasıyla tam bir sporcu olan Kuzey'in idolü Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Livakovic! Kuzey, sezon sonu Fenerbahçe'yi şampiyon görmek istiyor takımda en çok sevdiği futbolcu ise Sebastian Szymanski...
Adıyaman'daki tablo ise Malatya'ya göre çok daha ağır! Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un aktardığı bilgiler ışığında 5.953 bina yıkıldı, 2.329 bina için yıkım kararı verildi. 20 bin bina da ağır hasarlıydı. Adıyaman'da deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 binden fazla...
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Depreme Akpınar köyünde yaşadıkları evde ailesiyle birlikte yakalandığını anlatan Salih ağabey ise "İki katlıydı evimiz. Depremle birlikte dışarıya fırladık. Dışarı çıkmamızla birlikte karşı komşumuzun evinin yıkıldığını gördük. Diğer yıkılanları gördük, yardım çığlıklarını duyduk. Ben kendi evimin yıkıldığının farkında değildim. İlk başta çadırda kaldık, şu an betonermede kalıyoruz. Şu anda da köy evlerinin bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.
6 Şubat depremi sonrası bölgedeki çalışmalar ise aralıksız sürüyor. TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının tamamlanması için çalışmalar sürerken, 152 blok halinde 3 bin 34 konutun 3+1 bürüt 105 metrekare, net 85 metrekare olarak inşa edilen konutlar, kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.
Kent merkezlerindeki ve ilçelerdeki evlerin yapımı sürerken, köy evlerinin tamamlanması için de canla başla çalışılıyor.
Depremin yıl dönümünde tamamlanan binaların kura ile hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
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