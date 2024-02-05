Malatya Valiliği, 6 Şubat Deprem Felaketi İçin Yapılması Muhtemel Deprem Anmalarını Yasakladı
Malatya Valiliği, 6 Şubat Deprem Felaketi İçin Yapılması Muhtemel Deprem Anmalarını Yasakladı
Malatya Valiliği, resmi törenler haricinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat edenler için yapılması muhtemel her türlü etkinlik ve eylemin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik oluru dışında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek her türlü etkinliğin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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