Naci Görür’den 6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Önemli Açıklamalar: “Dinamit Fıçılarının Üzerinde Oturuyorlar”

'500 tane fay varsa 510 oldu. Bunlar çözüm değil, akıllı olmak lazım. En az 25 tane fay zonlarında kurulmuş, fay zonlarında oturan bir anlamda dinamit fıçılarının üzerinde oturan kentler var. Belki de bunlar artar. Bu kentleri biran önce deprem dirençli hale getirmek lazım.”