Acısı Dün Gibi: 6 Şubat Depreminin Birinci Yıl Dönümünde Paylaşımlarıyla Duygularımıza Tercüman Oldular

6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli ve toplamda 11 ilimizin etkilendiği depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Kaybettiğimiz sevdiklerimiz, hayatlarımız, evlerimiz ve geride kalanlarla sanki dün gibi hatırladığımız o günün acısı hala çok taze. Hayatta kalanların şanslı olduğu düşünülse de yaşanan acı katlanarak arttı. Depremin birinci yıl dönümünde pek çok kişi üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.