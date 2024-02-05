Acısı Dün Gibi: 6 Şubat Depreminin Birinci Yıl Dönümünde Paylaşımlarıyla Duygularımıza Tercüman Oldular
Acısı Dün Gibi: 6 Şubat Depreminin Birinci Yıl Dönümünde Paylaşımlarıyla Duygularımıza Tercüman Oldular
6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli ve toplamda 11 ilimizin etkilendiği depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Kaybettiğimiz sevdiklerimiz, hayatlarımız, evlerimiz ve geride kalanlarla sanki dün gibi hatırladığımız o günün acısı hala çok taze. Hayatta kalanların şanslı olduğu düşünülse de yaşanan acı katlanarak arttı. Depremin birinci yıl dönümünde pek çok kişi üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti.
Geçen 365 günde geride kalanların acısı dinmek yerine katlanarak arttı. Daha dün gibi gelen bu acı günle ilgili pek çok kişi hislerini sosyal medyadan paylaştı.
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Tekrar yaşanmaması dileğiyle...
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