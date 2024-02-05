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6 Şubat Depreminin Üzerinden 1 Yıl Geçti Ama Acısı Dinmedi: 6 Şubat Depreminin Unutulmaz Fotoğrafları

6 Şubat Depreminin Üzerinden 1 Yıl Geçti Ama Acısı Dinmedi: 6 Şubat Depreminin Unutulmaz Fotoğrafları

Kahramanmaraş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.02.2024 - 23:24

6 Şubat’ta meydana gelen 11 ilimizin hissettiği Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Binlerce ev yıkıldı, binlerce insanımızı kaybettik, unutulmaz acılar, hiçbir zaman unutulmayacak hikayeler… 

İşte üzerinden 1 yıl geçen ama acısı 1 gün bile geçmeyen Kahramanmaraş depremi sonrasında ömrümüz boyunca hiçbir zaman unutmayacağımız fotoğraflardan bazıları: 

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