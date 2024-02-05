6 Şubat Depreminin Üzerinden 1 Yıl Geçti Ama Acısı Dinmedi: 6 Şubat Depreminin Unutulmaz Fotoğrafları

6 Şubat’ta meydana gelen 11 ilimizin hissettiği Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Binlerce ev yıkıldı, binlerce insanımızı kaybettik, unutulmaz acılar, hiçbir zaman unutulmayacak hikayeler…

İşte üzerinden 1 yıl geçen ama acısı 1 gün bile geçmeyen Kahramanmaraş depremi sonrasında ömrümüz boyunca hiçbir zaman unutmayacağımız fotoğraflardan bazıları: