Depremin Ardından Her Şeyi Bırakıp Yardıma Koşan İnsanların Tanık Olduğu Şeyleri Öğrenince Yutkunamayacaksınız
Depremin Ardından Her Şeyi Bırakıp Yardıma Koşan İnsanların Tanık Olduğu Şeyleri Öğrenince Yutkunamayacaksınız
6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üstünden tam 1 yıl geçti. Yakınlarını ve eski güzel günlerini kaybetmiş insanlar bölgede ayakta kalmaya çalışıyor. Deprem haberini alır almaz yardıma koşanların anlattıkları ise insanın boğazını düğümlüyor.
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O kara günün üstünden tam 1 yıl geçti ama acısı hiçbir şekilde geçmiş değil. Kahramanmaraş depreminin ardından her şeyi bırakıp bölgeye yardıma giden insanlara akıllarında kalan o anları sordum. İnsan bunları dinlerken yutkunmaktan utanıyor.
"Her şey üst üste yığılmış tepelerden oluşuyordu"
"Artık Antakya diye bir yer yok"
"Boşta duran çadırı alıp erzak istasyonu yaptım"
"Enkazdan çıkan eşini ve çocuklarını görünce 'Beni neden çıkarttınız?' diye ağlamaya başladı"
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"Enkaz altından 'kavanozlar kırılmıştır, elinizi kesmesin' diye seslendi"
Enkazdan çıkan deprem tatbikatı resmi
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