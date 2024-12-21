Suriye'de Yönetimi Ele Geçiren HTŞ'nin Dışişleri Bakanı ve Valisi Türkiye'de Yüksek Lisans Yapmış

Suriye'de Esad!ın on iki günde devrilmesi ve yönetimi HTŞ'nin devralmasının etkileri devam ediyor. Colani liderliğindeki örgüt siyasi yapılanmayı sağlarken, atamalar da gerçekleştiriyor. Bugün yapılan iki atamada ise Türkiye detayı dikkat çekti. Suriye'deki en büyük illerden olan Halep Valiliğine ve Dışişleri Bakanlığı görevine atanan iki isim göze çarptı. Bu ikilinin Türkiye'de iki üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenildi.