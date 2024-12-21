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Suriye'de Yönetimi Ele Geçiren HTŞ'nin Dışişleri Bakanı ve Valisi Türkiye'de Yüksek Lisans Yapmış

Suriye'de Yönetimi Ele Geçiren HTŞ'nin Dışişleri Bakanı ve Valisi Türkiye'de Yüksek Lisans Yapmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2024 - 18:14

Suriye'de Esad!ın on iki günde devrilmesi ve yönetimi HTŞ'nin devralmasının etkileri devam ediyor. Colani liderliğindeki örgüt siyasi yapılanmayı sağlarken, atamalar da gerçekleştiriyor. Bugün yapılan iki atamada ise Türkiye detayı dikkat çekti. Suriye'deki en büyük illerden olan Halep Valiliğine ve Dışişleri Bakanlığı görevine atanan iki isim göze çarptı. Bu ikilinin Türkiye'de iki üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenildi.

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Suriye'de Colani liderliğinde yeni bir düzen tesis ediliyor. Batının hızla resmi temaslar kurmaya başladığı yeni yönetim de yeni atamalar gerçekleştiriyor.

Suriye'de Colani liderliğinde yeni bir düzen tesis ediliyor. Batının hızla resmi temaslar kurmaya başladığı yeni yönetim de yeni atamalar gerçekleştiriyor.

Colani liderliğindeki yeni sistemde bugün Halep Valisi olarak atanan Azzam Garip ve Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Eş-Şiybani atamaları dikkat çekti.

Colani liderliğindeki yeni sistemde bugün Halep Valisi olarak atanan Azzam Garip ve Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Eş-Şiybani atamaları dikkat çekti.

HTŞ'nin atadığı iki isimin Türkiye'de yüksek lisans eğitimi aldığı ortaya çıktı. Bingöl Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan ikiliye Ahmet Davutoğlu da sessiz kalmadı.

HTŞ'nin atadığı iki isimin Türkiye'de yüksek lisans eğitimi aldığı ortaya çıktı. Bingöl Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan ikiliye Ahmet Davutoğlu da sessiz kalmadı.

Dışişleri Bakanı'nın Eş-Şiybani'nin Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi bulunuyor.

Dışişleri Bakanı'nın Eş-Şiybani'nin Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi bulunuyor.

Halep Valisi Azzam Garip'in de Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladığı öğrenildi.

Halep Valisi Azzam Garip'in de Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladığı öğrenildi.
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Atamaların ardından Ahmet Davutoğlu da açıklama yaptı:

Atamaların ardından Ahmet Davutoğlu da açıklama yaptı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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