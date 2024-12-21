Gazeteci Özlem Gürses'e TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Kararı
Gazeteci Özlem Gürses'e TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Kararı
Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yayınladığı bir videosunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı bir yorum nedeniyle 20 Aralık Cuma akşamı Ankara’da gözaltına alınmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre 21 Aralık Cumartesi günü İstanbul’a getirilen Gürses'e ev hapsi kararı verildi.
Öte yandan Gürses, yayınında “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” demişti. Gürses’in avukatı Furkan Kamalak, bunun dil sürçmesi olduğunu söyledi.
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Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında kullandığı “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.
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Özlem Gürses, tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilmişti. Gürses'e ev hapsi kararı verildi.
Gürses’in avukatı Furkan Kamalak, yaşananların dil sürçmesi olduğunu ifade etti. Kamalak, Gürses’in yayın esnasında bu sözlerin hemen ardından sözlerini düzelttiğini de belirtti.
“Benim Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bakış açım belli. Böyle bir şey söylemem mümkün değil.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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