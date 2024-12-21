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Gazeteci Özlem Gürses'e TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Kararı

Gazeteci Özlem Gürses'e TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 17:03

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yayınladığı bir videosunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı bir yorum nedeniyle 20 Aralık Cuma akşamı Ankara’da gözaltına alınmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre 21 Aralık Cumartesi günü İstanbul’a getirilen Gürses'e ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan Gürses, yayınında “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” demişti. Gürses’in avukatı Furkan Kamalak, bunun dil sürçmesi olduğunu söyledi.

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Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında kullandığı “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında kullandığı “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Gürses, 21 Aralık Cumartesi günü sabaha karşı saat 04.00’te Ankara’dan İstanbul’a Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi.

Özlem Gürses, tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilmişti. Gürses'e ev hapsi kararı verildi.

Özlem Gürses, tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilmişti. Gürses'e ev hapsi kararı verildi.

Gürses’in avukatı Furkan Kamalak, yaşananların dil sürçmesi olduğunu ifade etti. Kamalak, Gürses’in yayın esnasında bu sözlerin hemen ardından sözlerini düzelttiğini de belirtti.

Gürses’in avukatı Furkan Kamalak, yaşananların dil sürçmesi olduğunu ifade etti. Kamalak, Gürses’in yayın esnasında bu sözlerin hemen ardından sözlerini düzelttiğini de belirtti.

Kamalak, “Youtube kanalında yapmış olduğu yayında bir dil sürçmesi oluyor ki, aynı konuşma içerisinde düzeltiyor. Buna bağlı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor.” dedi.

“Benim Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bakış açım belli. Böyle bir şey söylemem mümkün değil.”

“Benim Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bakış açım belli. Böyle bir şey söylemem mümkün değil.”

Avukat Kamalak, Gürses'in gözaltı esnasında neden bunun yaşandığını bilmediğini ve durumu aktardığında ise gazeteci Gürses'in “Benim Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bakış açım belli. Böyle bir şey söylemem mümkün değil” tepkisini verdiğini dile getirdi.

Kamalak'ın açıklaması şöyle:

'Ben aktardıktan sonra, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD bir araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı dediğimde, 'Olur mu öyle şey? Benim Türk Silahlı Kuvvetlerine bakış açım belli. Türk Silahlı Kuvvetlerine olan desteğim belli. Bunun haricinde Türkiye'nin dış politika noktasında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında benim yorumlarım, düşüncem, olumlu kanaatlerim ortadayken böyle bir şey söylemem zaten mümkün değil' dedi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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