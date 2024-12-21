Gazeteci Özlem Gürses'e TSK Sözleri Nedeniyle Ev Hapsi Kararı

Avukat Kamalak, Gürses'in gözaltı esnasında neden bunun yaşandığını bilmediğini ve durumu aktardığında ise gazeteci Gürses'in “Benim Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bakış açım belli. Böyle bir şey söylemem mümkün değil” tepkisini verdiğini dile getirdi.

Kamalak'ın açıklaması şöyle:

'Ben aktardıktan sonra, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD bir araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı dediğimde, 'Olur mu öyle şey? Benim Türk Silahlı Kuvvetlerine bakış açım belli. Türk Silahlı Kuvvetlerine olan desteğim belli. Bunun haricinde Türkiye'nin dış politika noktasında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında benim yorumlarım, düşüncem, olumlu kanaatlerim ortadayken böyle bir şey söylemem zaten mümkün değil' dedi.'