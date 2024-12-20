Gazeteci Özlem Gürses TSK Hakkındaki İfadeleri Nedeniyle Gözaltına Alındı

Gazeteci Özlem Gürses, kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı.

Gürses’e 'Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş' sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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