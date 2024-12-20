Gazeteci Özlem Gürses TSK Hakkındaki İfadeleri Nedeniyle Gözaltına Alındı
Gazeteci Özlem Gürses TSK Hakkındaki İfadeleri Nedeniyle Gözaltına Alındı
Gazeteci Özlem Gürses, kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı.
Gürses’e 'Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş' sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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Gazeteci Özlem Gürses, Ankara’da gözaltına alındı. Gürses’in gözaltına alınma nedeni olarak kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sarf ettiği sözler gerekçe gösterildi.
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Gürses, yayınladığı videoda TSK hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadelerini kullanmıştı.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre ‘TSK'ya terör örgütü benzetmesi yaptığı ve TSK’yı işgalci bir kurum olarak gösterdiği’ değerlendirilen Gürses bu sözler nedeniyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gürses hakkında "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlattı. Gürses, İstanbul’a getirilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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