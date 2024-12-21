Özlem Gürses Kimdir? Gözaltına Alınan Gazeteci Özlem Gürses'in Gazetecilik Kariyeri ve Hayatı

Özlem Gürses, 1997 yılında atıldığı gazetecilik kariyerinde birçok farklı kanalda çalıştı. Muhabirlikten program editörlüğüne, sunuculuktan moderatörlüğe pek çok görevde yer aldı.

Gürses, gazetecilik kariyerine ise ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak başladı. 1998 ila 1999 yıllarında Star TV bünyesinde, Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk programlarını sundu. Bu dönemde siyaset dünyasının nabzını tutmaya başladı, sayısız röportaj ve özel habere imza attı.

Habertürk TV'de hazırladığı ve sunduğu 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu, Habertürk Gündem programlarıyla göz önünde olmaya devam etti. Gürses, kariyer hayatı boyunca Kanal 1, Skytürk, TV 8 ve NTV gibi başarılı yayın kuruluşlarında hazırladığı programlarla ekran önünde yer almaya devam etti.

2013 yılından 2020 yılına kadar Artı Bir TV'de ana haber sunuculuğu yapan Özlem Gürses, burada haber müdürlüğü görevini de üstlendi. 2020 ila 2022'de Halk Tv'den haber programlarını sundu. Halk ayrıldıktan sonra kendi adını taşıyan bir Youtube kanalı üzerinden yayın yapmaya başladı. Aynı zamanda Sözcü Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptı.