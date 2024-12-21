Özlem Gürses Kimdir? Gözaltına Alınan Gazeteci Özlem Gürses'in Gazetecilik Kariyeri ve Hayatı
Özlem Gürses Kimdir? Gözaltına Alınan Gazeteci Özlem Gürses'in Gazetecilik Kariyeri ve Hayatı
Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayınlarla ve siyaset dünyasının nabzını tutan haberleriyle sık sık gündeme geliyor. 1997 yılından beri kariyerine devam eden tanınmış gazeteci geçtiğimiz dönemlerde televizyon dizisinde de rol aldı. YouTube kanalında yaptığı yayının ardından ise gözaltına alındı. Peki, Özlem Gürses kimdir? Özlem Gürses hangi kanallarda çalıştı? Özlem Gürses neden göz altına alındı?
İşte detaylar...
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Özlem Gürses Kimdir?
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Özlem Gürses'in Gazetecilik Kariyeri
Özlem Gürses'in Eğitim Hayatındaki Yeri
Özlem Gürses, son dönemlerin popüler televizyon dizisi Kızıl Goncalar da da tarikat tartışmasına moderatörlük yaptı.
Özlem Gürses'in Ailesi
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Özlem Gürses Neden Gözaltına Alındı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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