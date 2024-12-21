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Özlem Gürses Kimdir? Gözaltına Alınan Gazeteci Özlem Gürses'in Gazetecilik Kariyeri ve Hayatı

Özlem Gürses Kimdir? Gözaltına Alınan Gazeteci Özlem Gürses'in Gazetecilik Kariyeri ve Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 11:01

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayınlarla ve siyaset dünyasının nabzını tutan haberleriyle sık sık gündeme geliyor. 1997 yılından beri kariyerine devam eden tanınmış gazeteci geçtiğimiz dönemlerde televizyon dizisinde de rol aldı. YouTube kanalında yaptığı yayının ardından ise gözaltına alındı. Peki, Özlem Gürses kimdir? Özlem Gürses hangi kanallarda çalıştı? Özlem Gürses neden göz altına alındı? 

İşte detaylar...

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Özlem Gürses Kimdir?

Özlem Gürses Kimdir?

Özlem Gürses, 18 Ağustos 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Daha sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde  Şehir ve Planlama bölümüne girdi. 

Gürses, bölüm birincisi olduğu fakültede yatay geçiş ile mimarlık bölümüne geçti. Mimarlık tarihi üzerine yüksek lisans yaptığı sırada geçirdiği trafik kazasından sonra medya dünyası ile tanışarak kariyerinin seyrini değiştirdi.

Özlem Gürses'in Gazetecilik Kariyeri

Özlem Gürses'in Gazetecilik Kariyeri

Özlem Gürses, 1997 yılında atıldığı gazetecilik kariyerinde birçok farklı kanalda çalıştı. Muhabirlikten program editörlüğüne, sunuculuktan moderatörlüğe pek çok görevde yer aldı. 

Gürses, gazetecilik kariyerine ise ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak başladı. 1998 ila 1999 yıllarında Star TV bünyesinde, Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk programlarını sundu. Bu dönemde siyaset dünyasının nabzını tutmaya başladı, sayısız röportaj ve özel habere imza attı. 

Habertürk TV'de hazırladığı ve sunduğu 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu, Habertürk Gündem programlarıyla göz önünde olmaya devam etti. Gürses, kariyer hayatı boyunca Kanal 1, Skytürk, TV 8 ve NTV gibi başarılı yayın kuruluşlarında hazırladığı programlarla ekran önünde yer almaya devam etti. 

2013 yılından 2020 yılına kadar Artı Bir TV'de ana haber sunuculuğu yapan Özlem Gürses, burada haber müdürlüğü görevini de üstlendi. 2020 ila 2022'de Halk Tv'den haber programlarını sundu. Halk ayrıldıktan sonra kendi adını taşıyan bir Youtube kanalı üzerinden yayın yapmaya başladı. Aynı zamanda Sözcü Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptı.

Özlem Gürses'in Eğitim Hayatındaki Yeri

Özlem Gürses'in Eğitim Hayatındaki Yeri

Eğitim ve danışmanlık alanında da aktif olarak rol alan Özlem Gürses, İstanbul Ticaret Üniversitesi, DİALOG Anlatım ve İletişim Okulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Santralistanbul’da basın ve medya üzerine dersler verdi. 

2011 yılında ise tanınmış iş insanları ile yaptığı röportajlardan oluşan 'Bazen Olmaz: Başarısızlık Hikayeleri' adlı kitabını yayımladı.

Özlem Gürses, son dönemlerin popüler televizyon dizisi Kızıl Goncalar da da tarikat tartışmasına moderatörlük yaptı.

Özlem Gürses, son dönemlerin popüler televizyon dizisi Kızıl Goncalar da da tarikat tartışmasına moderatörlük yaptı.

Gürses, sevilen dizide de rol aldı. NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd Efendi (Mert Yazıcıoğlu) ve Levent Alkanlı (Özcan Deniz) arasındaki tarikat tartışmasına moderatörlük yaptı.

Özlem Gürses'in Ailesi

Özlem Gürses'in Ailesi

Özlem Gürses, iş insanı Mustafa Türkay Tatar ile dünyaevine girdi. Çiftin 2003 yılında Uzay Tatar adından bir oğlu oldu.

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Özlem Gürses Neden Gözaltına Alındı?

Özlem Gürses Neden Gözaltına Alındı?

Gazeteci Özlem Gürses, 20 Aralık 2024 tarihinde Ankara’da gözaltına alındı. Gazeteci Gürses'in gözaltına alınma sebebi olarak YouTube kanalında söylediği sözler işaret edildi. Gürses, yanınladığı videoda 'Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gürses hakkında 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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