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Milli Piyango Bilet Fiyatları: Yılbaşı Biletleri Ne Kadar? Milli Piyango Bileti Kaç TL?

Milli Piyango Bilet Fiyatları: Yılbaşı Biletleri Ne Kadar? Milli Piyango Bileti Kaç TL?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 15:36

Her sene olduğu gibi bu sene de 2025 yaklaşırken Milli Piyango biletleri rağbet görüyor. Büyük heyecanla beklenen yılbaşı biletleri satışa çıktı. Milli Piyango biletleri çeyrek, yarım ve tam bilet olmak üzere üçe ayrılıyor. Vatandaşlar yılbaşı fiyatlarını araştırmaya başladı.

Peki Milli Piyango Biletleri Ne Kadar? Yılbaşı Bileti Kaç TL Oldu? Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Ne Kadar? Milli Piyango Büyük İkramiye Ne Kadar Oldu?

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2025 için geri sayım başlarken Milli Piyango biletleri de satışa çıktı. Yılbaşı biletlerine her sene yoğun rağbet gösterilirken satış noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar yılbaşı biletleri fiyatlarının bu sene ne kadar olduğunu merak ediyor.

2025 için geri sayım başlarken Milli Piyango biletleri de satışa çıktı. Yılbaşı biletlerine her sene yoğun rağbet gösterilirken satış noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar yılbaşı biletleri fiyatlarının bu sene ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki Milli Piyango Biletleri Ne Kadar? Yılbaşı Bileti Kaç TL Oldu? Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Ne Kadar?

Milli Piyango Büyük İkramiye Ne Kadar?

Milli Piyango Büyük İkramiye Ne Kadar?

Milli Piyango büyük ikramiye bu sene 600 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtım garantili olan büyük ikramiyenin toplam dağıtılacak ikramiye miktarı 3 milyar 499 milyon 50 bin lira.

Milli Piyango Biletleri Kaç TL? Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Ne Kadar?

Milli Piyango Biletleri Kaç TL? Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Ne Kadar?

Yılbaşı çeyrek bilet fiyatı: 150 TL

Yılbaşı yarım bilet fiyatı: 300 TL

Yılbaşı tam bilet fiyatı: 600 TL

Milli Piyango Biletleri Nereden Alnır?

Milli Piyango Biletleri Nereden Alnır?

Yılbaşı biletleri  Milli Piyango bayilerine kayıtlı satış noktalarından alınabilir. Ancak satış noktalarından almak istemeyenler için Milli Piyango internet sitesi ve Mobil Piyango mobil uygulaması üzerinden alabilir. 

Milli Piyango bileti almak için tıklayınız.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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