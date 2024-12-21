Milli Piyango Bilet Fiyatları: Yılbaşı Biletleri Ne Kadar? Milli Piyango Bileti Kaç TL?

Her sene olduğu gibi bu sene de 2025 yaklaşırken Milli Piyango biletleri rağbet görüyor. Büyük heyecanla beklenen yılbaşı biletleri satışa çıktı. Milli Piyango biletleri çeyrek, yarım ve tam bilet olmak üzere üçe ayrılıyor. Vatandaşlar yılbaşı fiyatlarını araştırmaya başladı.

Peki Milli Piyango Biletleri Ne Kadar? Yılbaşı Bileti Kaç TL Oldu? Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Ne Kadar? Milli Piyango Büyük İkramiye Ne Kadar Oldu?