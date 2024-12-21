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Bir Zamanlar Hazine’de Görev Yapan Ekonomist Mahfi Eğilmez Kasada Bulduklarını Anlattı

Bir Zamanlar Hazine’de Görev Yapan Ekonomist Mahfi Eğilmez Kasada Bulduklarını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 16:10

Ekonomist Mahfi Eğilmez, bir zamanlar Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Eğilmez, Oksijen TV’ye katılarak Hazine’de görev yaptığı dönemlere dair anılarını anlattı. 

Hazine görevine geldiğinde Hazine’de bulunan bir kasanın anahtarını teslim aldığını belirten Eğilmez, o kasa bulduklarını anlattı: “Hazine ediye edilmiş şeyler vardı. Altın saat, halı, Darphane’nin hatıra altınları…”

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, Hazine Müsteşarlığında daire başkanı, genel müdür, müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Eğilmez, o yıllara dair anılaranı Oksijen TV'de anlattı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Hazine Müsteşarlığında daire başkanı, genel müdür, müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Eğilmez, o yıllara dair anılaranı Oksijen TV'de anlattı.

Eğilmez, göreve başladığı dönemde devraldığı Hazine kasasında bulduklarını anlatarak o dönem ile günümüzde meydana gelen "ahlak ve görev çöküşünü" karşılaştırdı

Eğilmez, göreve başladığı dönemde devraldığı Hazine kasasında bulduklarını anlatarak o dönem ile günümüzde meydana gelen "ahlak ve görev çöküşünü" karşılaştırdı

Hazine kasasında bulunanlar hediye edilen ürünlerden oluşuyor. O ürünleri görevde olan kimse alamıyor. Hazine’nin demirbaş listesine kaydediliyor ve yıllar geçse de kasada saklanıyor.

"Altın saat, halı, Darphane'nin anı altınları..."

"Altın saat, halı, Darphane'nin anı altınları..."

Eğilmez, kasada bulduklarını şu sözlerle anlattı:

'Hazine’de büyük bir kasa vardı. Anahtarını bana teslim ettiler. Açtım kasayı, içinde Hazine’ye hediye edilmiş şeyler vardı. Müsteşara hediye edilmiş ama alıp evine götürmemiş, oraya zimmetlenmiş ve bırakılmış. Altın saat hediye edilmiş. Ziya Müezzinoğlu’ndan kalma. Not yazılmış üzerine. Oraya koyulmuş. Hep böyleydi. Halı hediye edilmiş mesela.'

"Kasada Darphane'nin hatıra altınları vardı."

"Kasada Darphane'nin hatıra altınları vardı."

'Darphane'nin hatıra altında vardı. O zaman bile 1000 liraydı tanesi. Bunlar hem zimmetle devredilirdi.

Kurumların hafızası vardır. Maddi yönünü söyledim ama anlayış olarak da devreder. İade edersen ayıp olur. Hemen demirbaşa kaydedilir. Oraya koyulur. Böyle gelenekleri vardır, kurumsal hafızası vardır. Ve bu devreder.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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