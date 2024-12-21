Bir Zamanlar Hazine’de Görev Yapan Ekonomist Mahfi Eğilmez Kasada Bulduklarını Anlattı
Bir Zamanlar Hazine’de Görev Yapan Ekonomist Mahfi Eğilmez Kasada Bulduklarını Anlattı
Ekonomist Mahfi Eğilmez, bir zamanlar Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Eğilmez, Oksijen TV’ye katılarak Hazine’de görev yaptığı dönemlere dair anılarını anlattı.
Hazine görevine geldiğinde Hazine’de bulunan bir kasanın anahtarını teslim aldığını belirten Eğilmez, o kasa bulduklarını anlattı: “Hazine ediye edilmiş şeyler vardı. Altın saat, halı, Darphane’nin hatıra altınları…”
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, Hazine Müsteşarlığında daire başkanı, genel müdür, müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Eğilmez, o yıllara dair anılaranı Oksijen TV'de anlattı.
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Eğilmez, göreve başladığı dönemde devraldığı Hazine kasasında bulduklarını anlatarak o dönem ile günümüzde meydana gelen "ahlak ve görev çöküşünü" karşılaştırdı
"Altın saat, halı, Darphane'nin anı altınları..."
"Kasada Darphane'nin hatıra altınları vardı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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