Bir Zamanlar Hazine’de Görev Yapan Ekonomist Mahfi Eğilmez Kasada Bulduklarını Anlattı

'Darphane'nin hatıra altında vardı. O zaman bile 1000 liraydı tanesi. Bunlar hem zimmetle devredilirdi.

Kurumların hafızası vardır. Maddi yönünü söyledim ama anlayış olarak da devreder. İade edersen ayıp olur. Hemen demirbaşa kaydedilir. Oraya koyulur. Böyle gelenekleri vardır, kurumsal hafızası vardır. Ve bu devreder.'