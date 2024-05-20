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"Dolar 25 TL Olur" Diyen Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin Neden Batmadığını, Asgari Ücrete Zammı Açıkladı

"Dolar 25 TL Olur" Diyen Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin Neden Batmadığını, Asgari Ücrete Zammı Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 09:50

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Dolar, faiz ve enflasyon konusunda önemli tespitlerde bulunan Eğilmez, Türkiye'nin neden batmadığını açıkladı.

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Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, doların nasıl 25 TL'ye ineceğini açıkladı.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, doların nasıl 25 TL'ye ineceğini açıkladı.

Garanti BBVA'nın 'İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' oturumları çerçevesinde konuşan Eğilmez, dolar/TL'nin düşüşünden, yatırımın gelmesine, orta sınıfın bitmesinden, faizin yanlış olmasına önemli değerlendirmeler yaptı.

Dolar düşer mi?

Dolar düşer mi?

Mahfi Eğilmez, yüzde 50 olan faizin daha artması durumunda doların 25 TL'ye inebileceğini, ancak enflasyonda ENAG seviyesine getirilirse de ülkede büyük şirketlerin dahi batabileceğini belirtti. Kaynak: Dünya

Asgari ücrete zam gelir mi?

Asgari ücrete zam gelir mi?

2021 yılındaki ekonomi modelinin yanlışlığına değinen Eğilmez, orta sınıfın kalmadığını ve gelir dağılımındaki bozulmaya da değinirken, asgari ücrete yapılacak zam ile 'ücret fiyat çekişmesi' yaşandığını bu döngüden çıkmak için enflasyonun indirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye neden batmıyor?

Türkiye neden batmıyor?

Dolarda yükseliş beklemediğini belirten Eğilmez, Türkiye'nin batmasını da yastık altı yatırımların engellediğini şu sözlerle belirtti:

Anadolu’da kadınların kollarında, boyunlarında, mobil banka gibi geziyorlar. Bu bizim batışa girmemizi engelleyen önemli supaplardan biridir. Kaynak: Sözcü

"Yeni zamlar yolda!"

"Yeni zamlar yolda!"

Bütçe açığını finanse etmenin kolay olmadığını belirten Eğilmez, 'Köprü zamları ile başladık ama öyle bitmeyecek bu iş önümüzdeki dönemle büyük ihtimalle çok ciddi vergi artışları gelecek diye tahmin ediyoruz' dedi.

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