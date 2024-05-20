"Dolar 25 TL Olur" Diyen Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin Neden Batmadığını, Asgari Ücrete Zammı Açıkladı
"Dolar 25 TL Olur" Diyen Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin Neden Batmadığını, Asgari Ücrete Zammı Açıkladı
İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Dolar, faiz ve enflasyon konusunda önemli tespitlerde bulunan Eğilmez, Türkiye'nin neden batmadığını açıkladı.
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Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, doların nasıl 25 TL'ye ineceğini açıkladı.
Dolar düşer mi?
Asgari ücrete zam gelir mi?
Türkiye neden batmıyor?
"Yeni zamlar yolda!"
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