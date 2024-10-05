"Enflasyon Tek Haneye Nasıl Düşer?" Sorusuna Mahfi Eğilmez'den Manidar Hukuk ve Adalet Yanıtı
"Enflasyon Tek Haneye Nasıl Düşer?" Sorusuna Mahfi Eğilmez'den Manidar Hukuk ve Adalet Yanıtı
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından enflasyonu tek haneye düşürecek şeyi açıkladı. Eğilmez, enflasyonun adalet ve hukuk olan bir ülkede tek haneye düşebileceğini söyledi. Öte yandan Eğilmez bir takipçisine ise “45 günde Narin cinayetini çözemeyen bir ülkede her şey olabilir” yanıtını verdi.
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Türkiye, hukuka, demokrasiye ve adalete aç bir ülke olarak hızlı bir şekilde ilerliyor. 45 günü aşkın süredir çözülemeyen Narin Güran cinayeti, İstanbul Edirnekapı’da dün işlenen iki kadın cinayeti, Beyoğlu’nda güpegündüz bir kadına tecavüz girişimi ülkeyi ayağa kaldırdı.
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Saldırganların, faillerin serbest bırakılması ve suçlulara uygulanan cezasızlık toplumun büyük tepkisini çekiyor.
Son yaşanan olaylar hukuka inancımızı bir kez daha sorgularken iktisatçı Mahfi Eğilmez’den manidar bir paylaşım geldi.
İktisatçı Mahfi Eğilmez'in binlerce beğeni alan paylaşımı şöyle:
“45 günde Narin cinayetini çözemeyen bir ülkede her şey olabilir.”
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Mahfi Eğilmez’in paylaşımına gelen yorumlar şöyle👇🏻
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