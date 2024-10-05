"Enflasyon Tek Haneye Nasıl Düşer?" Sorusuna Mahfi Eğilmez'den Manidar Hukuk ve Adalet Yanıtı

Bir takipçisi ise Eğilmez’in bu paylaşımına “Düşünün 2 kişi genç kadına tecavüze yelteniyor serbest kalıyor ama sosyal medya tepki olduğu için tekrar tutuklanıyor bumudur yolu tepki olmasa idi bu ve bunun gibi zihniyet daha fazlası yapmaya devam edecek” yorumunu yaptı.

Mahfi Eğilmez o yoruma “Valla 45 günde Narin cinayetini çözemeyen bir ülkede her şey olabilir” dedi.