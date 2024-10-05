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"Enflasyon Tek Haneye Nasıl Düşer?" Sorusuna Mahfi Eğilmez'den Manidar Hukuk ve Adalet Yanıtı

"Enflasyon Tek Haneye Nasıl Düşer?" Sorusuna Mahfi Eğilmez'den Manidar Hukuk ve Adalet Yanıtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
05.10.2024 - 13:22

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından enflasyonu tek haneye düşürecek şeyi açıkladı. Eğilmez, enflasyonun adalet ve hukuk olan bir ülkede tek haneye düşebileceğini söyledi. Öte yandan Eğilmez bir takipçisine ise “45 günde Narin cinayetini çözemeyen bir ülkede her şey olabilir” yanıtını verdi.

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Türkiye, hukuka, demokrasiye ve adalete aç bir ülke olarak hızlı bir şekilde ilerliyor. 45 günü aşkın süredir çözülemeyen Narin Güran cinayeti, İstanbul Edirnekapı’da dün işlenen iki kadın cinayeti, Beyoğlu’nda güpegündüz bir kadına tecavüz girişimi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Türkiye, hukuka, demokrasiye ve adalete aç bir ülke olarak hızlı bir şekilde ilerliyor. 45 günü aşkın süredir çözülemeyen Narin Güran cinayeti, İstanbul Edirnekapı’da dün işlenen iki kadın cinayeti, Beyoğlu’nda güpegündüz bir kadına tecavüz girişimi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Saldırganların, faillerin serbest bırakılması ve suçlulara uygulanan cezasızlık toplumun büyük tepkisini çekiyor.

Saldırganların, faillerin serbest bırakılması ve suçlulara uygulanan cezasızlık toplumun büyük tepkisini çekiyor.

İstanbul Beyoğlu'nda iki erkek yolda yürüyen bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Semir Tarhan ve Ömer Konu isimli failler gözaltına alındıkta sonra serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine iki saldırgan yeniden tutuklandı.

Son yaşanan olaylar hukuka inancımızı bir kez daha sorgularken iktisatçı Mahfi Eğilmez’den manidar bir paylaşım geldi.

Son yaşanan olaylar hukuka inancımızı bir kez daha sorgularken iktisatçı Mahfi Eğilmez’den manidar bir paylaşım geldi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez'in binlerce beğeni alan paylaşımı şöyle:

İktisatçı Mahfi Eğilmez'in binlerce beğeni alan paylaşımı şöyle:
twitter.com

“Hukuk dışılığı, liyakat dışı atamaları, demokrasi yokluğunu, kadın ve çocuk cinayetlerini, yolsuzlukları, orman yangınlarını, çevre katliamını, kamu parasının israfını tek haneye düşüremezsek enflasyonu tek haneye düşüremeyiz.”

“45 günde Narin cinayetini çözemeyen bir ülkede her şey olabilir.”

“45 günde Narin cinayetini çözemeyen bir ülkede her şey olabilir.”
twitter.com

Bir takipçisi ise Eğilmez’in bu paylaşımına “Düşünün 2 kişi genç kadına tecavüze yelteniyor serbest kalıyor ama sosyal medya tepki olduğu için tekrar tutuklanıyor  bumudur yolu tepki olmasa idi bu ve bunun gibi zihniyet daha fazlası yapmaya devam edecek” yorumunu yaptı.

Mahfi Eğilmez o yoruma “Valla 45 günde Narin cinayetini çözemeyen bir ülkede her şey olabilir” dedi.

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Mahfi Eğilmez’in paylaşımına gelen yorumlar şöyle👇🏻

Mahfi Eğilmez’in paylaşımına gelen yorumlar şöyle👇🏻
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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