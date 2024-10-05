İstanbul Fatih’te Katledilmişti: İkbal Uzuner’in Arkadaşı Görüntülerini Paylaştı

İstanbul Fatih ilçesinde dün Semih Çelik tarafından öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzener’in arkadaşı, sosyal medyada paylaştığı video ile öldürülen arkadaşına veda etti. Paylaşılan görüntülerde, İkbal Uzuner’in neşe içinde dans ettiği görülüyor.