İstanbul Fatih’te Katledilmişti: İkbal Uzuner’in Arkadaşı Görüntülerini Paylaştı
İstanbul Fatih’te Katledilmişti: İkbal Uzuner’in Arkadaşı Görüntülerini Paylaştı
İstanbul Fatih ilçesinde dün Semih Çelik tarafından öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzener’in arkadaşı, sosyal medyada paylaştığı video ile öldürülen arkadaşına veda etti. Paylaşılan görüntülerde, İkbal Uzuner’in neşe içinde dans ettiği görülüyor.
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Semih Çelik isimli cani, kısa sürede İkbal Uzener ve Ayşenur Halil’i öldürmüş ve surlardan atlayarak intihar etmişti.
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İkbal Uzener’in annesinin olay yerindeki feryatları tüm herkesi büyük üzüntüye sokmuştu.
İkbal Uzener’in bir arkadaşı, sosyal medyadan paylaştığı video ile katledilen arkadaşına veda etti.
İşte İkbal Uzener’in mutluluk içinde dans ettiği anlar 👇
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