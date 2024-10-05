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İstanbul’da Yaşanan Vahşete İlk Etapta Sessiz Kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Tepki Yağdı

İstanbul’da Yaşanan Vahşete İlk Etapta Sessiz Kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Tepki Yağdı

Özgür Özel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.10.2024 - 11:13

İstanbul Fatih’te dün yaşanan vahşet gündemde kalmaya devam ediyor. 2 genç kızın korkunç şekilde öldürüldüğü olay sonrasında Antalya Kepez’de kentsel dönüşüm yapılan evlerin teslim töreninden video paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük tepki çekti. Sosyal medyada kullanıcılar, vahşete sessiz kalan ana muhalafet partisi olmayacağını söyledi.

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İstanbul’da 19 yaşındaki Semih Çelik isimli kişi, 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar etmişti.

İstanbul’da 19 yaşındaki Semih Çelik isimli kişi, 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar etmişti.

Vahşi şekilde katledilen genç kızlarından biri olan İkbal Uzuner’in vücudu ve kafası ise parçalanmıştı.

Vahşi şekilde katledilen genç kızlarından biri olan İkbal Uzuner’in vücudu ve kafası ise parçalanmıştı.

Tüm Türkiye’nin kanını donduran bu olay sonrasında siyasilerin sosyal medyada sessiz kalması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Tüm Türkiye’nin kanını donduran bu olay sonrasında siyasilerin sosyal medyada sessiz kalması vatandaşların tepkisini çekiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya gelen tepkiler burada 👇

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Antalya’nın Kepez ilçesindeki ev teslim töreninden video paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Antalya’nın Kepez ilçesindeki ev teslim töreninden video paylaştı.

Özel sonrasında ise Fatih’te yaşanan vahşete tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.

Özel sonrasında ise Fatih’te yaşanan vahşete tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.
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Özgür Özel’in ikinci paylaşımını “samimiyetsiz” bulan bazı sosyal medya kullancıları, CHP Genel Başkanına tepki gösterdi.

Özgür Özel’in ikinci paylaşımını “samimiyetsiz” bulan bazı sosyal medya kullancıları, CHP Genel Başkanına tepki gösterdi.

İşte Özgür Özel’in paylaşımına gelen bazı yorumlar 👇

İşte Özgür Özel’in paylaşımına gelen bazı yorumlar 👇
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