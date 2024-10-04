Özgür Özel'in Gelecek Seçim İçin Yaptığı Konuşma Gündem Oldu: "Her Türlü Bedeli Ödemeye Hazırım"

Ülkemizin hararetli geçen iki seçim sürecini geride bırakmasının ardından ana muhalefetin tartışmalı lideri değişmiş, yerine Özgür Özel gelmişti. Son dönemde CHP'nin önümüzdeki seçim için çıkaracağı aday yeniden konuşulmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimalinden, anketlerin Mansur Yavaş'ı göstermesine pek çok konu gündem olunca, Özgür Özel de önümüzdeki seçimler hakkında konuştu.