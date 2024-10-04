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Özgür Özel'in Gelecek Seçim İçin Yaptığı Konuşma Gündem Oldu: "Her Türlü Bedeli Ödemeye Hazırım"

Özgür Özel'in Gelecek Seçim İçin Yaptığı Konuşma Gündem Oldu: "Her Türlü Bedeli Ödemeye Hazırım"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 23:55

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Ülkemizin hararetli geçen iki seçim sürecini geride bırakmasının ardından ana muhalefetin tartışmalı lideri değişmiş, yerine Özgür Özel gelmişti. Son dönemde CHP'nin önümüzdeki seçim için çıkaracağı aday yeniden konuşulmaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimalinden, anketlerin Mansur Yavaş'ı göstermesine pek çok konu gündem olunca, Özgür Özel de önümüzdeki seçimler hakkında konuştu.

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Gelecekteki cumhurbaşkanı adayının kendisi olmadığını açıklayan Özgür Özel, her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu söyledi.

Gelecekteki cumhurbaşkanı adayının kendisi olmadığını açıklayan Özgür Özel, her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu söyledi.

Seçmenin artık kulağını açtığını belirten Özel "Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye bu seçimi kazandıracağım." dedi.

Seçmenin artık kulağını açtığını belirten Özel "Gerekirse kendimi feda edeceğim ama partiye bu seçimi kazandıracağım." dedi.

İşte o konuşma;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cübbeli Palpatine Hoca

KK gibi konuşmaya başladıysa geçmiş olsunnnn. O da öyle diyordu istifa ederim, kendimi feda ederim diye. Ayrıca amcacım partiniz lafta tarikatlara karşı ama ... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

Bilmeyenlere söyleyeyim bu anlattığım olayın üzerinden 5 gün geçti 5 günnnn. Herhangi bir işlem, kınama var mı? Yok.

Cindirella Man

Bedel ödemekten çok o bedeli bize ödettirecek gibisin

Cübbeli Palpatine Hoca

Geçen gün ki konuşmadan alıntı. Devlet Bahçeli: -Birbirimizi kırmıyoruz inşallah? Özgür Özel: -Yok yok EFENDİM. DB: -Üzüyoruz da bazen siyaseten söylememiz g... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

O sırada Özgür Özel'in efendim çektiği Dövle'nin savunduğu: "Özgür ÖZAL (aynen böyle diyor Youtube'da var), iddiaların da aynı şahsın gibi çürüktür." XD XD