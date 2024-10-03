Bu Sefer Sınırları Zorladı: Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş Hollanda'da Buzdolabı Olmadığını Söyledi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-piIy...
Sokak röportajlarında birbirinden ilginç anlara ve iddialara şahit olduk bildiğiniz üzere. Özellikle yurt dışında yaşayan Türklerden bazıları, Avrupa ile ilgili ortaya öyle iddialar atıyor ki, kısa süreli bir akıl tutulması yaşıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sokak röportajında Hollanda hakkında konuşan bir vatandaş bu sefer sınırları zorladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollanda'da bazı evlerde buzdolabı olmadığını iddia eden vatandaş "Biz daha ne isteyelim." dedi.
İşte o röportaj;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın