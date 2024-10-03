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Bu Sefer Sınırları Zorladı: Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş Hollanda'da Buzdolabı Olmadığını Söyledi

Bu Sefer Sınırları Zorladı: Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş Hollanda'da Buzdolabı Olmadığını Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 13:25

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Sokak röportajlarında birbirinden ilginç anlara ve iddialara şahit olduk bildiğiniz üzere. Özellikle yurt dışında yaşayan Türklerden bazıları, Avrupa ile ilgili ortaya öyle iddialar atıyor ki, kısa süreli bir akıl tutulması yaşıyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-piIy...
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Bir sokak röportajında Hollanda hakkında konuşan bir vatandaş bu sefer sınırları zorladı.

Bir sokak röportajında Hollanda hakkında konuşan bir vatandaş bu sefer sınırları zorladı.

Hollanda'da bazı evlerde buzdolabı olmadığını iddia eden vatandaş "Biz daha ne isteyelim." dedi.

Hollanda'da bazı evlerde buzdolabı olmadığını iddia eden vatandaş "Biz daha ne isteyelim." dedi.

İşte o röportaj;

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