Gerçekten Mümkün mü? Bir Genç Hayallerindeki Arabaya Kavuşmak İçin Pazarcılık Yapmaya Başladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAb4Cg...
Ülkemizde özellikle genç nesil gelecek planı yapmaya, hedef koymaya çekiniyor. Her gün değişen fiyatlar, onları hedeflerinden günden güne uzaklaştırınca bu durum koca bir nesli ümitsizliğe sürükledi. Fakat Behram isimli bir genç bu durumu değiştirmek için bir adım attı.
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'behram.jr' kullanıcı isimli bir genç, hayal ettiği arabayı satın alabilmek için pazarcılık yapmaya başladı.
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Gün gün yaşadıklarını ve kazancını paylaşan gence destek olanlar kadar, bunun mümkün olmayacağını söyleyenler de oldu.
İşte o video;
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