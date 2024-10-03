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Gerçekten Mümkün mü? Bir Genç Hayallerindeki Arabaya Kavuşmak İçin Pazarcılık Yapmaya Başladı

Gerçekten Mümkün mü? Bir Genç Hayallerindeki Arabaya Kavuşmak İçin Pazarcılık Yapmaya Başladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 12:09

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Ülkemizde özellikle genç nesil gelecek planı yapmaya, hedef koymaya çekiniyor. Her gün değişen fiyatlar, onları hedeflerinden günden güne uzaklaştırınca bu durum koca bir nesli ümitsizliğe sürükledi. Fakat Behram isimli bir genç bu durumu değiştirmek için bir adım attı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAb4Cg...
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'behram.jr' kullanıcı isimli bir genç, hayal ettiği arabayı satın alabilmek için pazarcılık yapmaya başladı.

'behram.jr' kullanıcı isimli bir genç, hayal ettiği arabayı satın alabilmek için pazarcılık yapmaya başladı.

Gün gün yaşadıklarını ve kazancını paylaşan gence destek olanlar kadar, bunun mümkün olmayacağını söyleyenler de oldu.

Gün gün yaşadıklarını ve kazancını paylaşan gence destek olanlar kadar, bunun mümkün olmayacağını söyleyenler de oldu.

Sizce bu yöntemle hayalindeki arabayı alması mümkün mü?

İşte o video;

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