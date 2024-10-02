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Öğretmeninin Maaşını Öğrenen Minik Öğrenci Yaşadığı Şokun Ardından Öğretmenine Tatlı Bir Teklifte Bulundu

Öğretmeninin Maaşını Öğrenen Minik Öğrenci Yaşadığı Şokun Ardından Öğretmenine Tatlı Bir Teklifte Bulundu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 19:37

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Öğretmenlik dünyanın en önemli mesleklerinden biri.  Her ülkenin geleceği, öğretmenlerin ellerinde şekillenir. Onlar, bir toplumun yarınlarını inşa eden ustalar, geleceğin mimarlarıdırlar. Fakat elbette her öğretmen hakettiği koşullarda çalışmıyor ya da hakettiğini tam olarak alamıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DASjYo...
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Öğretmeniyle sohbet eden bir öğrenci, öğretmenine maaşını sordu.

Öğretmeniyle sohbet eden bir öğrenci, öğretmenine maaşını sordu.

Kafasındakinden çok uzak bir miktar duyunca çok şaşıran minik öğrenci, öğretmenine harçlığını vermeyi teklif etti.

Kafasındakinden çok uzak bir miktar duyunca çok şaşıran minik öğrenci, öğretmenine harçlığını vermeyi teklif etti.

İşte o video;

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